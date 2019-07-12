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Игорь Додон

Додон: встреча с президентами Украины и Румынии может состояться в начале сентября

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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В соседних странах сейчас готовятся к выборам: в Румынии - к президентским, а на Украине - к парламентским.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Встреча Игоря Додона с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом может состояться в начале сентября. Об этом глава государства заявил в эфире общественного телеканала Moldova-1.

Встреча Президента Украины и Премьер-министра Республики Молдова.
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины
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Додон напомнил, что уже говорил с Зеленским и Йоханнисом по телефону. Сейчас на Украине готовятся к выборам в Раду, а в Румынии - к выборам президента. Соответственно, встречи глав государств могли бы состояться после выборов.

"Не исключаю, что у нас состоятся встречи с обоими президентами в начале сентября на международных площадках. С Клаусом Йоханнисом мы договорились, что мой визит в Румынию или его визит в Молдову состоится при первой возможности. А с Зеленским договорились, что обсудим эту тему после выборов, которые пройдут 21 июля", - сказал Додон.

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