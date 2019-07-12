Посредники по Приднестровью посетят Кишинев и Тирасполь: что ожидать от встреч

Посредники и наблюдатели по приднестровскому урегулированию посетят Кишинев и Тирасполь, там встретятся с руководством Молдавии и Приднестровья.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Посредники и наблюдатели проведут сегодня встречи в Кишиневе, а после обеда - в Тирасполе.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ожидается встреча с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и главой МИД Виталием Игнатьевым. Предыдущий визит состоялся в сентябре 2017 года.

Диалог на уровне президента

Глава государства Игорь Додон уже встретился с представителями посредников и наблюдателей.

"В рамках дискуссии обсудили нынешнюю ситуацию в приднестровском урегулировании, а также меры по укреплению доверия между двумя берегами Днестра и предпосылки возможного возобновления политических переговоров по урегулированию приднестровской проблемы в 2020 году", - написал Додон на своей страничке в Facebook.

Высокопоставленные представители участников формата "5+2" поддержали общие усилия руководства, направленные на продвижение процесса урегулирования, в том числе путем дальнейшей реализации мер по укреплению доверия, изложенных в рамках подписанного в 2016 году Берлинского протокола и получивших своё соответствующее развитие.

В ходе встречи Додон подчеркнул три основных приоритета в вопросах урегулирования:

1. Права человека и демократизация Приднестровья, обеспечение свободного передвижения людей, грузов и услуг по всей территории Молдовы.

2. Восстановление единого торгово-экономического пространства республики.

3. Создание предпосылок по возобновлению в 2020 году переговоров по политическому урегулированию приднестровской проблемы.

"Выразил надежду на то, что совместные усилия посредников и наблюдателей откроют перспективы проведения встречи в переговорном формате "5+2" в ближайшее время", - отметил Додон.

Приднестровский вопрос: пауза завершится?

В конце июня Игнатьев заявлял, что визит посредников и наблюдателей придаст импульс переговорному процессу. Игнатьев отмечал, что динамика переговоров упала, полгода наблюдается пауза, сократилось количество встреч экспертов, а политические представители Кишинева и Тирасполя последний раз встречались в октябре 2018 года.

Визит посредников предваряет заседание группы "5+2" по Приднестровью

Группа "5+2" по Приднестровью должна собраться уже в этом году в Братиславе.

"Идет разговор, что в этом году будет собрано постоянное совещание формата "5+2". Рабочие группы в ближайшее время начнут работать. А итоги подвести, принять определенные решения надо будет в самом формате "5+2", которое состоится, наверное, в Братиславе. До конца года в любом случае должна быть минимум одна встреча", - сказал Красносельский.

По его словам, Тирасполь рассчитывает на диалог с Кишиневом после завершения политического кризиса в Молдове.

Ранее глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх на встрече со спикером парламента Зинаидой Гречаной объявил о возобновлении осенью переговоров в формате "5+2" по Приднестровью.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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