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Ирина Влах

Определена дата инаугурации башкана Гагаузии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Дата инаугурации Ирины Влах на пост башкана Гагаузии определена - торжественная церемония состоится уже через несколько дней.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Инаугурация Ирины Влах на пост башкана (главы) АТО Гагауз-Ери назначена на 19 июля. Церемония запланирована на 19.00. Об этом сообщила Влах на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее Апелляционная палата Комрата утвердила результаты выборов башкана Гагаузии от 30 июня. Свое решение коллегия судей объявила вечером 11 июля.

© Photo: Vlah.md
Кто такая Ирина Влах - башкан Гагаузии, которого избрали на второй срок

Влах уже поздравили с повторным избранием на пост башкана президент Игорь Додон, спикер парламента Зинаида Гречаная, премьер Майя Санду, представители ряда посольств, вице-премьер России Дмитрий Козак, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, а также министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава турецкого агентства TIKA Сельда Ёзденоглу. Успехов избранному башкану пожелал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Абсолютная победа Ирины Влах в Гагаузии — около 92 процентов голосов>>>

Члены Центризбиркома Гагаузии утвердили итоговый протокол подсчета голосов на выборах главы автономии. Так, явка граждан к урнам для голосования составила 50,43 процента. За Ирину Влах проголосовали 49 тысяч 742 избирателей (91,27 процента).

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