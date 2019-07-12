Фраттини озвучил в Тирасполе планы по приднестровскому урегулированию

Дипломат побывал с визитом в Молдове, возглавив делегацию посредников и наблюдателей в переговорном процессе.

ТИРАСПОЛЬ, 12 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. Встреча в формате "5+2", где Кишинев и Тирасполь участвуют как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - как посредники, Евросоюз и США - как наблюдатели, может быть организована в первой половине октября 2019 года. Об этом сказал спецпредставитель Действующего Председателя ОБСЕ Франко Фраттини на встрече с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

"Цель встречи – обозначить имеющиеся достижения переговорщиков и наметить перспективные планы на будущее. Следующим этапом может стать ноябрьское баварское совещание, в ходе которого детально обсудят наиболее острые вопросы. Это политическое мероприятие предварит планируемый на декабрь диалог на уровне Совета Министров иностранных дел ОБСЕ", - поделился планами и ожиданиями Франко Фраттини.

Дипломат рассказал также о том, что обсуждаются планы по проведению в ближайшее время встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств с обоих берегов Днестра.

Вадим Красносельский отметил, что Приднестровье не изменяет принципам открытости, готовности к переговорам и обоюдного встречного движения.

"Главное – интересы людей. Ради достижения этой основополагающей цели мы стремимся к равноправному диалогу", – подчеркнул он.

Приднестровский лидер напомнил о том, что наряду с временным отсутствием совещаний в формате "5+2", зафиксировано заметное снижение активности экспертных (рабочих) групп, подчеркнув, что именно их деятельность призвана имплементировать достигнутые договоренности в правовое поле, способствуя их практической реализации, и формировать новую актуальную повестку.

Франко Фраттини во время посещения Молдовы возглавил делегацию посредников и наблюдателей в переговорном процессе. В ее составе были представители России, Украины, Евросоюза, Соединенных Штатов Америки и ОБСЕ. До поездки в Тирасполь он встретился в Кишиневе с президентом Молдовы Игорем Додоном, а также с вице-премьером Молдовы по реинтеграции Василием Шова.