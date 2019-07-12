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Заседание Парламента.

Молдавские депутаты готовят сюрприз - почему они не уйдут на каникулы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Рабочая повестка депутатов будет перегружена док конца лета, парламентарии намерены гармонизировать молдавское законодательство и надеются, что поступление внешнего финансирования нашей страны удастся разблокировать уже осенью.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Депутаты молдавского парламента не уйдут летом на каникулы, вино этому - загруженный график и множество вопросов и законодательных поправок, которые предстоит принять народным избранникам. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал депутат от блока ACUM Игорь Гросу, пишет sputnik.md

"В первую очередь, нам необходимо принять поправки в закон о государственном бюджете Молдовы на 2019 год. У нас много задач, важнейшие среди которых - разблокирование финансовой помощи от Международного валютного фонда и европейских партнеров республики", - сообщил Гросу. 

Депутат не исключил возможных структурного изменения министерств, входящих в молдавский кабинет министров, но подчеркнул, что такие вопросы не должны решаться в спешке. 

Первое заседание парламента 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Мы не будем стараться "деполитизировать" должности некоторых чиновников, как это пыталась сделать предыдущая власть. Партия или коалиция, которая руководит страной, все равно приходит с определенной политической программой. Согласно последним изменениям, принятым парламентом, генеральные госсекретари в молдавском кабмине будут обеспечивать продолжение реформ, а просто госсекретари будут назначаться по политическим критериям. Они будут приходить на должность и лишаться ее вместе с министрами", - уточнил Гросу.

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В течение нескольких месяцев после парламентских выборов партии, прошедшие в законодательный орган, не могли договориться о создании большинства. Лишь 8 июня социалисты и блок ACUM пришли к общему знаменателю, подписав соглашение о временном сотрудничестве. После этого спикером парламента избрали лидера ПСРМ Зинаиду Гречаную, а премьером назначили председателя партии PAS Майю Санду.

Демократы, которые в течение долгого времени стояли у штурвала Молдовы, не признавали решения образовавшегося парламентского большинства и нового кабмина, настаивая на законности старого правительства под руководством Павла Филипа.

Конституционный признал все решения новой власти незаконными. В стране в течение нескольких дней было как бы два правительства. Власть демократы пытались удержать при помощи пикетов и палаточных городков у стен госведомств.

Однако мажоритарная коалиция и новое правительство поддержало мировое сообщество – и Восток, и Запад. И Демпартии пришлось сдаться, распустить палаточные городки, освободив здания госструктур, и уйти в оппозицию.

Конституционный суд отменил свои решения. Лидер Демпартии Владимир Плахотнюк покинул пределы Молдовы и сложил полномочия руководителя политформирования. Началась пора многочисленных отставок. Новая власть прямо называет это "чисткой".

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Теги:
повестка дня, парламент, внешнее финансирование, каникулы, законы, Игорь Гросу, депутаты


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