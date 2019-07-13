Где Саакашвили — там конфликт

Обозреватель Sputnik Молдова считает, что прежде, чем приглашать Саакашвили и его команду в Кишинев, стоит отмерить не семь раз, а минимум четырнадцать.

Михаила Саакашвили в последнее время в Молдове стало слишком много. Экспрессивный экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области теперь частый гость в медиа-пространстве Молдовы. Даже слишком частый, и это очень похоже на масштабную пиар-кампанию.

Например, идея назначить "варяга" из-за рубежа на пост генпрокурора — это куда более радикальный шаг, чем приглашение иностранных консультантов, которых в министерствах и ведомствах у нас и сейчас предостаточно. Однако обсуждается это без всякого шума. Потенциальные кандидаты на пост генпрокурора, с которыми надо общаться через переводчика, не выходят в прямые эфиры на ТВ. Сами политики подчеркивают, что вопрос этот надо обсуждать в правящей коалиции без спешки, с учетом мнений всех сторон, взвешенно и осторожно.

Непонятно, почему эта осторожность не срабатывает в случае с Михаилом Саакашвили, только потому, что он яркая личность и умеет привлечь к себе внимание публики?

Бывший губернатор Одесской области и бывший советник Петра Порошенко энергично пользуется созданным еще десятилетие назад имиджем специалиста по монтажу систем борьбы с коррупцией. Так сказать, строит под ключ, из материала заказчика. При этом Михаил Николозович настолько харизматичен и так убедительно жестикулирует, что усомниться в его профессиональных качествах никому как-то даже в голову не приходит. Он же знаменитость, звезда международного класса. А у знаменитостей справок не требуют.

И между прочим, совершенно напрасно.

При близком рассмотрении выясняется, что образ Саакашвили как искоренителя коррупции опирается на воздух. Тут к месту вспомнить мудрое правило: "если вы знаете что-то совершенно точно, но не помните, откуда вы это знаете, — значит, вы стали жертвой пропаганды". Это же типичный пиар, когда о результативности чиновника судят по внешним эффектам, им произведенным.

Конечно, журналистам нравятся все эти стеклянные здания МВД в Тбилиси и прочие "фишечки". И что теперь, выстроить для молдавских министерств стеклянные замки? И видимо, тогда там не станут брать взяток, потому что нечистые на руку чиновники не додумаются дойти до ближайшей кафешки для передачи конвертика.

Не могу со всей ответственностью подтвердить, что где появляется Саакашвили, там заканчивается коррупция. Но точно могу сказать, что где появляется Саакашвили, там возникают и конфликты.

Неизвестно, сколько старых проблем сумел разрешить Саакашвили в Одесской области — украинцы до сих пор об этом спорят. Однако известно, что кучу новых Михаил Николозович привез в Одессу с собой, вместе со своими прежними конфликтами и прежними друзьями по Грузии, которые назначались на ответственные посты в Одесской администрации.

Нам нужны сложные конфликты, которыми успел обрасти Саакашвили за долгие годы активного участия в политике? А если экс-губернатор Одесской области получит ответственный пост в Кишиневе, то свои конфликты он неизбежно привезет с собой, втягивая в политические "разборки", переходящие границы государств, всё новых людей.

И в любом случае, появление Михаила Саакашвили в зоне приднестровского урегулирования — это чрезвычайно сомнительный бонус. Как все помнят, однажды экс-президент Грузии уже пытался решить похожий вопрос и подошел к делу так нетривиально, что мир еще долго будет вздрагивать, об этом вспоминая.

По информации, которая появляется в молдавской прессе, о возможном приглашении Саакашвили в Молдову говорят уже не только в телевизионном эфире, но и в тех самых коридорах власти, по которым недавно пронесли коробки с личными вещами (а также кожаные кресла и дорогую плазму), отправленные в отставку чиновники.

Ссылаясь на свои источники, журналисты утверждают, что переговоры с Саакашвили в молдавском правительстве ведут уже довольно долгое время и что главное препятствие к немедленному началу сотрудничества — это выборы в Раду на Украине, в которых Михаил Николозович намерен деятельно участвовать.

В любом случае, пока там у них выборы пройдут, пока все подсчитают, пока утихнут скандалы по итогам выборов и суды по их результатам... До пришествия Саакашвили в Молдове еще есть немного времени, и может быть, стоит еще раз подумать? Взвесить все за и против. Обсудить этот вопрос внутри правящей коалиции, тет-а-тет. Как это собираются делать с вопросом о назначении иностранца на пост генпрокурора.

Отмерьте семь раз, пожалуйста. Или даже четырнадцать — для полной уверенности.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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