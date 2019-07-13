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Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили

Где Саакашвили — там конфликт

© REUTERS / Gleb Garanich
Политика
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Александр Исаев
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Обозреватель Sputnik Молдова считает, что прежде, чем приглашать Саакашвили и его команду в Кишинев, стоит отмерить не семь раз, а минимум четырнадцать.

Михаила Саакашвили в последнее время в Молдове стало слишком много. Экспрессивный экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области теперь частый гость в медиа-пространстве Молдовы. Даже слишком частый, и это очень похоже на масштабную пиар-кампанию.

Например, идея назначить "варяга" из-за рубежа на пост генпрокурора — это куда более радикальный шаг, чем приглашение иностранных консультантов, которых в министерствах и ведомствах у нас и сейчас предостаточно. Однако обсуждается это без всякого шума. Потенциальные кандидаты на пост генпрокурора, с которыми надо общаться через переводчика, не выходят в прямые эфиры на ТВ. Сами политики подчеркивают, что вопрос этот надо обсуждать в правящей коалиции без спешки, с учетом мнений всех сторон, взвешенно и осторожно.

Михаил Саакашвили.
© Sputnik / Stringer
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Непонятно, почему эта осторожность не срабатывает в случае с Михаилом Саакашвили, только потому, что он яркая личность и умеет привлечь к себе внимание публики?

Бывший губернатор Одесской области и бывший советник Петра Порошенко энергично пользуется созданным еще десятилетие назад имиджем специалиста по монтажу систем борьбы с коррупцией. Так сказать, строит под ключ, из материала заказчика. При этом Михаил Николозович настолько харизматичен и так убедительно жестикулирует, что усомниться в его профессиональных качествах никому как-то даже в голову не приходит. Он же знаменитость, звезда международного класса. А у знаменитостей справок не требуют.

И между прочим, совершенно напрасно.

При близком рассмотрении выясняется, что образ Саакашвили как искоренителя коррупции опирается на воздух. Тут к месту вспомнить мудрое правило: "если вы знаете что-то совершенно точно, но не помните, откуда вы это знаете, — значит, вы стали жертвой пропаганды". Это же типичный пиар, когда о результативности чиновника судят по внешним эффектам, им произведенным.

Конечно, журналистам нравятся все эти стеклянные здания МВД в Тбилиси и прочие "фишечки". И что теперь, выстроить для молдавских министерств стеклянные замки? И видимо, тогда там не станут брать взяток, потому что нечистые на руку чиновники не додумаются дойти до ближайшей кафешки для передачи конвертика.

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© Photo: РИСИ
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Не могу со всей ответственностью подтвердить, что где появляется Саакашвили, там заканчивается коррупция. Но точно могу сказать, что где появляется Саакашвили, там возникают и конфликты.

Неизвестно, сколько старых проблем сумел разрешить Саакашвили в Одесской области — украинцы до сих пор об этом спорят. Однако известно, что кучу новых Михаил Николозович привез в Одессу с собой, вместе со своими прежними конфликтами и прежними друзьями по Грузии, которые назначались на ответственные посты в Одесской администрации.

Нам нужны сложные конфликты, которыми успел обрасти Саакашвили за долгие годы активного участия в политике? А если экс-губернатор Одесской области получит ответственный пост в Кишиневе, то свои конфликты он неизбежно привезет с собой, втягивая в политические "разборки", переходящие границы государств, всё новых людей.

И в любом случае, появление Михаила Саакашвили в зоне приднестровского урегулирования — это чрезвычайно сомнительный бонус. Как все помнят, однажды экс-президент Грузии уже пытался решить похожий вопрос и подошел к делу так нетривиально, что мир еще долго будет вздрагивать, об этом вспоминая.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
© AP Photo / Virginia Mayo
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 По информации, которая появляется в молдавской прессе, о возможном приглашении Саакашвили в Молдову говорят уже не только в телевизионном эфире, но и в тех самых коридорах власти, по которым недавно пронесли коробки с личными вещами (а также кожаные кресла и дорогую плазму), отправленные в отставку чиновники.

Ссылаясь на свои источники, журналисты утверждают, что переговоры с Саакашвили в молдавском правительстве ведут уже довольно долгое время и что главное препятствие к немедленному началу сотрудничества — это выборы в Раду на Украине, в которых Михаил Николозович намерен деятельно участвовать.

В любом случае, пока там у них выборы пройдут, пока все подсчитают, пока утихнут скандалы по итогам выборов и суды по их результатам... До пришествия Саакашвили в Молдове еще есть немного времени, и может быть, стоит еще раз подумать? Взвесить все за и против. Обсудить этот вопрос внутри правящей коалиции, тет-а-тет. Как это собираются делать с вопросом о назначении иностранца на пост генпрокурора.

Отмерьте семь раз, пожалуйста. Или даже четырнадцать — для полной уверенности.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
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