Василе Шова рассказал о приоритетах в приднестровском урегулировании

Перспективы переговорного процесса в приднестровском урегулировании обсуждались на встрече вице-премьера по реинтеграции Василе Шовы с представителями посредников и наблюдателей в формате переговоров "5 + 2".

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Заместитель премьер-министра по реинтеграции Василе Шова встретился с представителями посредников и наблюдателей на переговорах в формате "5+2", которые находятся с рабочим визитом в Республике Молдова.

Делегацию посредников и наблюдателей возглавил спецпредставитель Действующего Председателя ОБСЕ Франко Фраттини.

Как сообщается в пресс-релизе Бюро реинтеграции, встреча стала продолжением диалога по приднестровской проблеме после проведения рабочих встреч с президентом и премьер-министром РМ.

Обсуждения были сосредоточены на темах, включенных в пакет "Берлин плюс", при этом особое внимание было уделено области телекоммуникаций, свободному передвижению и условиям работы школ с преподаванием на латинице в приднестровском регионе.

Была подчеркнута необходимость дополнения повестки дня другими актуальными вопросами, которые могут способствовать укреплению мер доверия, в том числе по вопросу об очистке нефтепродуктов, которые ввозятся пункт пересечения границы "Колбасна-Слободка".

Заместитель премьер-министра Молдовы рассказал о приоритетах Кишинева в переговорном процессе. Среди них - обеспечение свободного передвижения между берегами Днестра, гуманитарные вопросы, в том числе соблюдение права людей на образование.

© Photo: gov.md Vasile Șova a avut o întrevedere cu reprezentanți ai mediatorilor și observatorilor

В числе приоритетов также решение торгово-экономических проблем, содействие мерам укрепления доверия в сфере правопорядка и безопасности, возобновление переговоров по всеобъемлющему и устойчивому урегулированию приднестровского конфликта.

Василе Шова обратился к посредникам и наблюдателям с призывом поддержать реализацию крупных инфраструктурных проектов, которые могут связать экономических агентов и поддержать развитие торговли между обоими берегами Днестра, прежде всего речь идет о финансировании проекта реконструкции автодороги "Кишинев-Тирасполь-Кучурган".

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Участники встречи обсудили организацию нового раунда переговоров в формате "5 + 2", который может состояться осенью этого года. Последняя встреча на переговорах прошла в Риме 29-30 мая 2018 года. Кроме того, планируется собрать новую международную конференцию по вопросу приднестровского урегулирования. Предыдущая конференция под названием "Меры укрепления доверия в процессе урегулирования приднестровского конфликта" состоялась в Бад-Райхенхалле в Германии 12–13 июля 2016 года.

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