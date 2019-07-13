Майя Санду пока не ответила на приглашение Медведева посетить Россию

Премьер-министр Молдовы Майя Санду не планирует в ближайшее время поездку в Москву.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Премьер-министр Молдовы Майя Санду получила приглашение от главы правительства РФ Дмитрия Медведева посетить с визитом Россию, однако она пока не планирует поездку в Москву. Об этом Санду высказалась в интервью западному СМИ.

"Приглашение есть, но мы не ответили на него. Мы еще не знаем, когда будет принято решение по этому вопросу. У нас очень загруженный график здесь, дома", - заявила Санду в интервью зарубежной радиостанции, передает корреспондент Sputnik.md

Она добавила, что попросит министров совершать поездки за рубеж, "когда это будет совершенно необходимо".

После назначения премьер-министром Санду совершила визиты в Бухарест, Брюссель и Киев.

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