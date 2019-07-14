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Влад Филат

Филат объяснил, почему молчал до сих пор: "Я был изолирован"

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Бывший премьер-министр и лидер ЛДПМ Владимир Филат, приговоренный к девяти годам тюремного заключения, спустя три года после ареста дал телевизионное интервью.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Спустя несколько лет молчания Владимир Филат заявил в интервью телеканалу TV8, что у него просто не было возможности говорить о том, что он знает.

Экс-премьер сказал, что за это время произошли и другие события, о которых он в свое время хотел бы рассказать. До сих пор у него не было физической возможности обратиться к общественности, заметил Филат.

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Вину за то, что он был изолирован от публичного пространства, Филат возложил на своего бывшего адвоката Игоря Попу.

"Я не говорил, потому что у меня не было физической возможности, прямого выхода. С самого начала, после того как оказался в заключении, я думал, что передаю послания, что есть доступ к общению. Но мои послания проходили через цензуру. Все, что я передавал через Игоря Попу, либо не доходило, либо проходило сначала через GBC (Global Business Center, коммерческая штаб-квартира Владимира Плахотнюка – Ред.)

Филат также добавил, что фактически, у него не было адвоката.

"Если бы у меня был адвокат, я бы не оказался в изоляции. Они добивались не моего ареста, а моей изоляции", - заявил экс-премьер Молдовы.

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Теги:
Владимир Филат


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