Отбор на посты судей Конституционного суда Молдовы: на каком этапе конкурс

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Сразу 23 кандидата претендуют на два места в составе Конституционного суда Молдовы от правительства республики.
"В рамках конкурса по отбору кандидатов на пост члена Конституционного суда со стороны правительства со 2 по 14 июля подали документы 23 человека", - отметили в пресс-службе кабмина.
Согласно Закону о Конституционном суде, учреждение состоит из 6 судей, назначаемых на шестилетний срок. Два судьи назначаются парламентом, два - правительством, а два - Высшим советом магистратуры.
"Документы каждого кандидата будут проанализированы с точки зрения неподкупности. Если обнаружится необоснованное имущество, то эти лица не будут допущены к конкурсу", - отметила ранее премьер Майя Санду.
А вот так выглядит список кандидатов
Александр Арсени; Дойна-Иоанна Стрэистяну; Олег-Петр Потырнике; Мария Струля; Александр Постика; Михаил Петраке; Николай Рошка; Михай Корж; Родика Секриеру; Домника Маноле; Андрей Кока; Дорин Чимил; Михаил Гафтон; Эдуард Сербенко; Андрей Гуштюк; Владимир Гросу; Люба Шова; Евгений Русу; Андрей Гроза; Михаил Буруянэ; Нина Арабаджи; Эдуард Бодиштяну; Дмитрий Павел.
Требования к претендентам на пост судьи КС
- наличие гражданства Республики Молдова;
- проживание в стране;
- высшее юридическое образование;
- высокая профессиональная компетентность;
- опыт работы не менее 15 лет в сфере юридической деятельности, высшего юридического образования или научной деятельности;
- возраст не старше 70 лет;
- отсутствие запрета занимать государственные должности;
- безупречная репутация.
Как будут отбирать судей КС
Кандидаты на должность судьи Конституционного суда должны лично подать в комиссию заявку и пакет документов, затем их ждет интервью. Дополнительные баллы кандидаты получают за знание иностранных языков.
Два кандидата, набравшие наибольшее количество баллов, будут признаны победителями конкурса и будут представлены правительству для назначения судьей КС.
Соответствующую процедуру назначения судей КС от правительства утвердили на заседании в понедельник члены кабинета министров.
Громкая отставка судей КС
На прошлой неделе весь состав судей Конституционного суда объявил об отставке. Заявление было сделано через шесть дней после того, как подал в отставку с поста судьи и председателя Конституционного суда Михай Поалелунжь. Отставки стали результатом настойчивых требований правящего большинства ПСРМ-ACUM, которое обвиняет cуд в "содействии попытке антиконституционного переворота, организованном Демократической партией и Генеральной прокуратурой".
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