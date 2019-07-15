Отбор на посты судей Конституционного суда Молдовы: на каком этапе конкурс

Молдавский премьер отметила, что документы каждого кандидата будут проанализированы с точки зрения неподкупности.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Сразу 23 кандидата претендуют на два места в составе Конституционного суда Молдовы от правительства республики.

"В рамках конкурса по отбору кандидатов на пост члена Конституционного суда со стороны правительства со 2 по 14 июля подали документы 23 человека", - отметили в пресс-службе кабмина.

Согласно Закону о Конституционном суде, учреждение состоит из 6 судей, назначаемых на шестилетний срок. Два судьи назначаются парламентом, два - правительством, а два - Высшим советом магистратуры.

"Документы каждого кандидата будут проанализированы с точки зрения неподкупности. Если обнаружится необоснованное имущество, то эти лица не будут допущены к конкурсу", - отметила ранее премьер Майя Санду.

А вот так выглядит список кандидатов

Александр Арсени; Дойна-Иоанна Стрэистяну; Олег-Петр Потырнике; Мария Струля; Александр Постика; Михаил Петраке; Николай Рошка; Михай Корж; Родика Секриеру; Домника Маноле; Андрей Кока; Дорин Чимил; Михаил Гафтон; Эдуард Сербенко; Андрей Гуштюк; Владимир Гросу; Люба Шова; Евгений Русу; Андрей Гроза; Михаил Буруянэ; Нина Арабаджи; Эдуард Бодиштяну; Дмитрий Павел.

Требования к претендентам на пост судьи КС

наличие гражданства Республики Молдова;

проживание в стране;

высшее юридическое образование;

высокая профессиональная компетентность;

опыт работы не менее 15 лет в сфере юридической деятельности, высшего юридического образования или научной деятельности;

возраст не старше 70 лет;

отсутствие запрета занимать государственные должности;

безупречная репутация.

Как будут отбирать судей КС

Кандидаты на должность судьи Конституционного суда должны лично подать в комиссию заявку и пакет документов, затем их ждет интервью. Дополнительные баллы кандидаты получают за знание иностранных языков.

Выслушав интервьюируемого, каждый член конкурсной комиссии заполнит оценочный лист. Перед заполнением оценочных листов члены Конкурсной комиссии выслушают мнение психолога и специалиста по управлению персоналом. Балл, полученный кандидатом, является средним из общего балла, присуждаемого каждым членом конкурсной комиссии.

Два кандидата, набравшие наибольшее количество баллов, будут признаны победителями конкурса и будут представлены правительству для назначения судьей КС.

Соответствующую процедуру назначения судей КС от правительства утвердили на заседании в понедельник члены кабинета министров.

Громкая отставка судей КС

На прошлой неделе весь состав судей Конституционного суда объявил об отставке. Заявление было сделано через шесть дней после того, как подал в отставку с поста судьи и председателя Конституционного суда Михай Поалелунжь. Отставки стали результатом настойчивых требований правящего большинства ПСРМ-ACUM, которое обвиняет cуд в "содействии попытке антиконституционного переворота, организованном Демократической партией и Генеральной прокуратурой".

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