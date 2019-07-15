Глава МИДЕИ: Молдова заинтересована в политическом диалоге с НАТО

О взаимодействии Молдовы с Альянсом глава внешнеполитического ведомства республики говорит: "сотрудничество будем продолжать", а замгенсека рассказала об оказываемой помощи.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Николае Попеску на встрече с заместителем генсека НАТО Роуз Геттемюллер заявил о заинтересованности республики в продолжении политического диалога и сотрудничества с Североатлантическим альянсом, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

Речь, в частности, идет о сотрудничестве в рамках Индивидуального плана действий партнерства (IPAP) Молдова-НАТО, а также в областях, представляющих взаимный интерес для сторон.

"Индивидуальный план действий IPAP - это инструмент, который позволяет нам поддерживать политический диалог и вести практическое сотрудничество между Молдовой и Североатлантическим альянсом", - заявил Попеску, которого цитирует пресс-служба МИДЕИ.

Стороны обсудили совместные действия, которые планируется предпринять во многих сферах сотрудничества, среди которых - внедрение инициативы по укреплению потенциала безопасности и обороны, продвижение реформирования сектора безопасности и обороны, борьба с новыми угрозами безопасности, сотрудничество в области стратегической коммуникации и противодействие гибридным угрозам.

Геттемюллер подтвердила поддержку НАТО в части суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова, а также уважение к нейтралитету страны. Она подчеркнула готовность Альянса и впредь предоставлять молдавским властям необходимую помощь, в том числе экспертную, в процессе реформ. В частности, речь идет о модернизации сектора безопасности и обороны.

К слову, согласно многочисленным социологическим исследованиям, большая часть граждан Молдовы против вступления республики в НАТО.

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Молдова — внеблоковая страна. Согласно Конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года Молдова сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действует информационный центр Альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Игорь Додон.

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