Встреча Санду и Влах: о чем говорили политики

Премьер подтвердила свое участие на церемонии инаугурации башкана Гагаузии.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Избранный башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах предложила молдавскому премьеру Майе Санду провести в ближайшее время выездное заседание правительства республики в Комрате. Об этом Влах заявила в рамках рабочей встречи с главой кабмина в понедельник в Кишиневе.

Как сказано на официальной странице башкана в Facebook, в ходе дискуссии стороны обсудили ряд вопросов, которые касаются социально-экономического развития автономии.

Санду подтвердила свое участие на церемонии инаугурации башкана Гагаузии, которая состоится 19 июля в муниципии Комрат.

Ранее Апелляционная палата Комрата утвердила результаты выборов башкана Гагаузии от 30 июня. Свое решение коллегия судей объявила вечером 11 июля.

Влах уже поздравили с повторным избранием на пост башкана президент Игорь Додон, спикер парламента Зинаида Гречаная, премьер Майя Санду, представители ряда посольств, вице-премьер России Дмитрий Козак, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, а также министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава турецкого агентства TIKA Сельда Ёзденоглу. Успехов избранному башкану пожелал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Члены Центризбиркома Гагаузии утвердили итоговый протокол подсчета голосов на выборах главы автономии. Так, явка граждан к урнам для голосования составила 50,43 процента. За Ирину Влах проголосовали 49 тысяч 742 избирателей (91,27 процента).

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