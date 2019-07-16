Игорь Додон рассказал, зачем летит в Москву

Президент Молдовы обсудит с российской стороной среди прочих вопросы формирования цены на газ для Молдовы.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. В среду, 17 июля, Игорь Додон отправится с рабочим визитом в Москву. Об этом президент Молдовы сообщил в Facebook после встречи с министром экономики и инфраструктуры Вадимом Брынзаном, и кандидатом на должность главы предприятия "Moldovagaz" Вадимом Чебаном.

"Завтра я совершу краткий рабочий визит в Москву, в рамках которого в дискуссиях с руководством Российской Федерации затрону, в том числе, вопрос о снижении цены на поставку природного газа в Молдову. Данная тема будет обсуждаться на встречах как с властями РФ, так и с администрацией АО "Газпром"", - написал Додон.

Глава государства также обратил внимание на необходимость начала переговоров с российской стороной об условиях нового контракта на поставки газа и его транзит после 1 января 2020 года.

Президента беспокоит, что, судя по опыту прошлых лет, затягивание этого процесса может поставить под угрозу энергетическую безопасность нашей страны, в особенности, осенью и зимой.

Кроме того, Додон обсудил с Брынзаном действия Национального агентства по регулированию в энергетике, которые президент назвал "популистской и безответственной политикой".

Брынзан проинформировал Додона о сути требований поставщиков энергетических услуг в адрес НАРЭ о повышении тарифов на газ для конечных потребителей. По словам главы государства, главным аргументом поставщиков является повышение цены на импорт природного газа. Выход из этого положения Додон видит в переговорах с поставщиком газа для получения скидки.

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