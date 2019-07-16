Додон рассказал, как могут быть пересмотрены тарифы на газ

В эфире одного из частных телеканалов президент Молдовы проанализировал варианты возможных скидок по тарифам на газ, которые он намерен обсудить в ходе своего визита в Москву 17 июля.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Одним из главных резервов в снижении тарифов на природный газ может стать получение скидки от "Газпрома", об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, выступая в эфире одного из частных телеканалов.

"Я неоднократно заявлял, что мы будем добиваться скидки на газ, придя к власти. Начато предварительное обсуждение этого вопроса с руководством России. Завтра эти дискуссии будут продолжены с Дмитрием Козаком", - заявил глава государства.

По словам Додона, сейчас главная задача заключается в том, чтобы на четыре месяца – с 1 сентября по 1 января – Молдова получила бы сезонную скидку на газ, что особо важно в период отопительного сезона.

"Если нам удастся этого добиться, это будет большой шаг России в поддержку новой власти в Молдове – президента, правительства, парламента. Есть и реальные шансы совсем не повышать тарифы на газ. До конца июля – середины августа ясность по этому вопросу будет внесена", - заверил Додон.

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Между тем, глава государства подчеркнул, проблемы на предприятии "Молдова-Газ" есть, и они – довольно большие. Когда надо было повысить тарифы в прошлом году, представители предыдущей власти дали поручение руководству Национального агентства по регулированию в энергетике, чтобы тарифы были снижены.

"Они снизили тарифы для того, чтобы получить больше голосов на минувших парламентских выборах. Демократы тогда действовали по принципу "победим – разберемся". А не победим – это проблемы будущей власти. Они оставили нам эту проблему", - заявил Додон.

Решить этот вопрос, по мнению главы государства, можно также через изыскание внутренних резервов АО "Молдова-Газ".

"На предприятии до сих пор действуют преступные схемы, налаженные предыдущей властью, когда десятки миллионов леев выводились ежемесячно. Будем разбираться, из страны никто не успеет уехать", - подытожил президент.

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