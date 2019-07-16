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Заседание Парламента.

Заявление президента: часть депутатов могут лишиться неприкосновенности

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Игорь Додон заявил в эфире одного из частных телеканалов, что совсем скоро о громких именах в связи с "кражей века" могут рассказать молдавские прокуроры.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Генеральный прокурор должен был представить отчет Kroll-2 еще два года назад, когда президент требовал обнародовать подробности документа, однако этого не было сделано. Об этом заявил в телеэфире президент Молдовы Игорь Додон. По его мнению, необходимо разобраться, почему на протяжение двух лет с момента завершения расследования по "краже века" фактически бездействовала Генеральная прокуратура.

"Я думаю, что после того, как генеральный прокурор ушел в отставку, дело начнут расследовать. Я знаю, что уже сегодня прокуратура проводила обыски, и это касается депутатов парламента. По имеющейся у меня информации, скоро прокуроры могут прийти в парламент с требованием о снятии иммунитета с ряда депутатов", - уточнил глава государства.

Вице-председатель парламента Александр Слусарь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Слусарь о расследовании "кражи века": получили очень важные документы

Называть фамилии тех парламентариев, в отношении может быть начато уголовное преследование, президент не стал, сославшись на то, что они ему неизвестны, однако подчеркнул, что скамья подсудимых может быть "довольно длинной".

"У нас согласованная позиция с компонентами правящей коалиции – те, кто замешаны в этой краже, будут отвечать. Этим вопросом уже занимается прокуратура, необходимо сделать так, чтобы все виновные опять не вышли сухими из воды", - подчеркнул Додон.

По его словам, часть украденных средств удастся вернуть в Молдову, однако действовать следует оперативно. В этом процессе, уверен глава государства, нужно "правильно и быстро работать".

"Если не удастся найти деньги, можно наложить арест на активы тех, кто в этом замешан, и наложить арест на имущество не только в Молдове, но и за рубежом", - уточнил Додон.

Папки с документами, фото из архива
© Sputnik / Anar Mustafayev
Все ли тайное стало известным: опубликован отчет Kroll – 2

Отвечая на вопрос о законе, который возложил возвращение украденных бюджетных средств на плечи граждан, Додон озвучил позицию администрации президента и Партии социалистов.

"Мы хотим отменить этот закон, однако к нынешней парламентской коалиции это сделать не получится, потому что они (члены блока ACUM – ред.) против, МВФ выступает против этого", - уточнил глава государства.

Этот вопрос удастся "решить жестко" лишь тогда, когда у социалистов будет большинство в высшем законодательном органе республики, добавил президент.

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Теги:
расследование, лишение, депутатская неприкосновенность, депутаты, Додон


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