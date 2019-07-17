Додон в России: с кем планирует встретиться президент Молдовы в Москве

Глава республики рассказал, какие вопросы намерен поднять в рамках своего краткого рабочего визита в столицу РФ.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отправился с рабочим визитом в Москву, где у него запланированы встречи, в том числе с вице-премьером, специальным представителем лидера России Владимира Путина по развитию торгово-экономических отношений с республикой Дмитрием Козаком.

"Обсудим весь спектр двусторонних отношений, в том числе вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества, социальной части, наших мигрантов, гуманитарной сферы", - написал Додон на свой странице в Facebook.

По его словам, также планируется обговорить "приднестровское урегулирование, поставки газа, возобновление после трехлетнего перерыва работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и многое другое".

Газовый вопрос

Ранее Додон заявил, что вопрос о снижении цены на поставку природного газа в Молдову планирует обсудить на встречах как с властями РФ, так и с администрацией АО "Газпром".

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По его словам, одним из главных резервов в снижении тарифов на природный газ в республике может стать получение скидки от "Газпрома".

"Неоднократно заявлял, что мы будем добиваться скидки на газ, придя к власти. Начато предварительное обсуждение этого вопроса с руководством России", - сказал глава государства в интервью одному из частных телеканалов.

Он отметил, что эти дискуссии будут продолжены в рамках этого визита в Москву.

По словам Додона, сейчас главная задача заключается в том, чтобы на четыре месяца – с 1 сентября по 1 января – Молдова получила бы сезонную скидку на газ, что особо важно в период отопительного сезона.

"Если нам удастся этого добиться, это будет большой шаг России в поддержку новой власти в Молдове – президента, правительства, парламента. Есть и реальные шансы совсем не повышать тарифы на газ. До конца июля – середины августа ясность по этому вопросу будет внесена", - заверил президент.

Глава государства также обратил внимание на необходимость начала переговоров с российской стороной об условиях нового контракта на поставки газа и его транзит после 1 января 2020 года.

Президента беспокоит, что, судя по опыту прошлых лет, затягивание этого процесса может поставить под угрозу энергетическую безопасность нашей страны, в особенности, осенью и зимой.

Контрактные отношения

Молдова приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Контракт должен продлеваться. В конце 2016 года "Газпром" и "Молдовагаз" продлили договор на поставку газа в республику и транзит через территорию страны до конца 2019 года.

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В 2018 году "Газпром" поставил в Молдову 2,9 миллиарда кубометров газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году (2,7 миллиарда кубометров).

"Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову.

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