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Здание Верховного Совета Приднестровья

Окончательно и бесповоротно: в Приднестровье "посекут" депутатский корпус

© Sputnik / Ирина Ляхова
Политика
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Верховный Совет непризнанной ПМР принял в окончательном чтении законопроекты, касающиеся оптимизации численности законодателей региона.

ТИРАСПОЛЬ, 17 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. Народных избранников в Приднестровье станет меньше. Обсуждаемые на протяжении нескольких месяцев законопроекты, по которым количество парламентариев в Законодательном Собрании региона существенно сократится, приняты приднестровскими депутатами на пленарном заседании в последнем чтении. Решение окончательное.

Согласно изменениям, в следующем, седьмом созыве депутатский корпус будет состоять из 33 человек вместо нынешних 43 человек.

"Конституционный закон вступает в силу по истечении одного месяца после его принятия и применяется к численному составу депутатов Верховного Совета седьмого и последующих созывов", – отметила вице-спикер парламента Галина Антюфеева.

Депутаты Верховного Совета ПМР
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Нововведения предполагают, что под сокращение пойдут не только депутаты Верховного совета, но также народные избранники местных советов. Усовершенствована будет и схема образования избирательных округов, их границы расширятся. При этом случаи дробления сельских населенных пунктов на два избирательных округа будут сведены к минимуму.

Авторами законодательной инициативы выступили сами парламентарии. Они уверены, что введенные новшества снизят расходы бюджета по многим статьям, в том числе на содержание депутатского корпуса, на избирательную кампанию, в частности на проведение дополнительных выборов и Единого дня голосования, который определен на 29 ноября 2020 года.

На данный момент общая численность депутатского корпуса региона составляет 1155 человек.

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Теги:
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