Додон рассчитывает на преодоление стагнации в отношениях между РФ и РМ

Торговля, поставки газа и скидка на "голубое топливо", приднестровский вопрос и развитие двусторонних отношений - об этом и не только говорили Додон и Козак.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассчитывает на преодоление периода стагнации в отношениях между Кишиневом и Москвой. Об этом он заявил на рабочей встрече с вице-премьером правительства России, специальным представителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с республикой Дмитрием Козаком.

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Как написал Додон на своей странице в Facebook, в ходе дискуссии стороны обсудили весь спектр двусторонних отношений.

"Подчеркнул важность подготовки и проведения в сентябре текущего года полноценного заседания молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где, как ожидается, будет преодолен период стагнации в двусторонних отношениях, которая наблюдалась в последние годы по вине нашего предыдущего правительства", - отметил Додон.

По его словам, стороны сошлись во мнении, что "в двусторонней повестке накопилось большое количество вопросов, требующих незамедлительного разрешения при широком участии представителей правительства Республики Молдова".

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Дела торговые

Президент Молдовы поблагодарил руководство России за продление действия соглашения о беспошлинном экспорте молдавских товаров по пяти товарным позициям на российский рынок.

"Выразил надежду на то, что в перспективе нам удастся согласовать расширение списка товаров для беспошлинного ввоза", - добавил Додон.

Он отметил, что также стороны уделили внимание и текущим вопросам, в том числе - проблеме выдачи разрешений на транспортные перевозки и расширение списка экономических агентов по поставкам консервной и винодельческой продукции.

Поставки газа в Молдову

Отдельным пунктом в беседе Додона с Козаком стала газовая тема – продление контракта на поставку "голубого топлива" в Молдову и его транзит.

"Обсудили вопросы бесперебойного обеспечения нашей страны природным газом, учитывая, что соглашение по транзиту через территорию Украины истекает в конце 2019 года, а также просьбу молдавской стороны по предоставлению скидки на газ ‪с 1 сентября", - отметил глава республики.

В ходе встречи Додон представил кандидата на должность председателя правления AО "Молдовагаз" Вадима Чебана.

Приднестровский вопрос

В ходе дискуссии стороны обсудили также приднестровскую проблематику и обменялись мнениями об итогах встречи с представителями посредников и наблюдателей формата "5+2" - России, Украины, ОБСЕ, США и ЕС.

"Подчеркнул, что изложенные приоритеты в процессе приднестровского урегулирования на предстоящий период направлены на активизацию диалога между Кишиневом и Тирасполем", - отметил Додон.

В связи с этим глава республики выразил надежду на то, что совместные усилия посредников и наблюдателей откроют перспективы проведения встречи в переговорном формате "5+2", предварительно намеченной на первую половину октября текущего года.

Перезагрузка отношений между Кишиневом и Москвой

Президент Молдовы сообщил, что ознакомил российских коллег с планом основных мероприятий по подготовке и проведению второго молдавско-российского экономического форума, который пройдет в Кишиневе 20-21 сентября 2019 года.

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"В заключение с удовлетворением отметил, что за прошедший месяц произошла существенная перезагрузка молдавско-российских отношений, что позволит выйти на качественно новый уровень взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией", - написал у себя в соцсети Додон.

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