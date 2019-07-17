Виорел Мельник отказывается от мандата депутата

Уже в трех одномандатных округах должны будут пройти досрочные выборы в парламент Молдовы.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Избранный по одномандатному округу независимый депутат Виорел Мельник в среду сложил полномочия парламентария. Об этом сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа страны.

"Виорел Мельник сегодня сложил мандат депутата парламента Республики Молдова", - сказано в сообщении.

В своем обращении Мельник заявил, что сейчас "роль независимых депутатов в парламенте сведена к нулю".

"Ясно, что в избранном по смешанной избирательной системе парламенте независимый депутат ограничен в возможностях и не может удовлетворить требования голосовавших за него избирателей. В этих условиях не вижу необходимости присутствовать в этом законодательном органе и объявляю о том, что отказываюсь от мандата депутата", - говорится в обращении.

Мельник прошел в парламент, будучи избранным по одномандатному округу №48 (Слобозия, Тирасполь и Бендеры).

Согласно действующему законодательству, теперь в одномандатном избирательном округе №48, по которому Мельник был избран депутатом парламента, придется проводить досрочные выборы.

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Ранее премьер Майя Санду и глава МВД Андрей Нэстасе отказались от депутатских мандатов, будучи также избранными по одномандатным округам. Санду выбрали в округе №50, а Нэстасе – в округе №33. Там также должны провести досрочные выборы.

Возврат к пропорциональной избирательной системе

Молдавский парламент 11 июня проголосовал за возвращение к пропорциональной избирательной системе, однако пока только в первом чтении. Тогда депутаты пояснили, что аннулирование смешанной системы вызвано тем, что она была принята вопреки рекомендациям Венецианской комиссии.

Перед рассмотрением проекта во втором чтении парламентарии провели публичные дебаты проекта, в рамках которых общественные организации и депутаты выступили с предложениями. В частности, речь шла о проведении голосования за рубежом.

Парламентарий Владимир Цуркан подчеркнул, что при организации выборов для граждан, проживающих за границей, роль посольств очень высока.

Он подчеркнул, что внутренняя миграция в странах пребывания наших соотечественников все равно происходит. Поэтому посольства, которые в курсе этих процессов, при запросе должны указывать, где наибольшая концентрация граждан.

Ранее, по его словам, не получалось обеспечить всем гражданам Молдовы за границей право голоса. В частности, такие случаи были в России, Италии, Великобритании.

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