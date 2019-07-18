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Заседание правительства Молдовы

Объявлено о новых отставках и назначениях в правительстве Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Очередные увольнения и назначения: члены кабинета министров определились с кадровыми перестановками.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. Члены молдавского правительства утвердили ряд отставок и назначений на заседании в четверг. Главой Пограничной полиции назначен Росиян Василой.

"Это известный общественный активист. До этого он работал в Пограничной полиции, занимал пост заместителя главы Генерального инспектората полиции", - сказал глава МВД Андрей Нэстасе.

Правительство Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Новые отставки в Молдове: кого уволили члены правительства

По его словам, на этом посту Василой будет находиться, согласно закону, в течение пяти лет. Ранее Пограничную полицию Молдовы возглавлял Фредолин Лекарь, однако 10 июля он подал в отставку.

Василой окончил Европейский колледж в Варшаве, где изучал интегрированное управление границ ЕС и миграционные политики, а также Национальную школу публичного администрирования в Польше и Московский пограничный институт.

Генеральным секретарем правительства назначили Андрея Спыну. По словам премьера Майи Санду, у Спыну есть опыт работы как в общественном, так и в частном секторе. В государственной канцелярии, как считает Санду, нужен эффективный менеджер.

Также члены правительства утвердили новым главой Агентства публичной собственности Евгения Морару. Министр экономики Вадим Брынзан рассказал, что свою карьеру Морару начал в правовых структурах, с 2003 по 2015 год работал в структурах МВД – сначала в Генеральном инспекторате полиции, а затем как начальник управления по борьбе с киберпреступлениями. С 2015 года по настоящее время трудился в качестве антикризисного менеджера на различных в частном секторе.

Кроме того, отправлены в отставку госсекретари МВД Александр Ларионов и Виталие Бырсан, а также госсекретарь Минэкономики Анатолий Усатый.

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