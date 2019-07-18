Главой фракции Демпартии в парламенте будет Дмитрий Дьяков

Решение о смене руководителя фракции ДПМ было принято на закрытом заседании депутатов.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. В ходе заседания парламентариев от Демпартии в среду было принято решение, что Павел Филип отказывается от руководства фракцией. Председателем вместо него станет Дмитрий Дьяков.

Депутаты-демократы на телефонные звонки корреспондентов Sputnik не ответили. Однако местной прессе парламентарий Владимир Чеботарь подтвердил, что Филип действительно отказался от должности руководителя фракции в пользу Дьякова.

Чеботарь – вице-председатель фракции Демпартии в парламенте Молдовы, секретарь фракции - Сергей Сырбу.

В конце июня все руководство Демпартии подало в отставку. Тогда же Филип объявил, что он будет временно осуществлять руководство ДПМ до внеочередного съезда, который намечен на 27 июля. Именно там делегаты выберут новое руководство партии.

В частности, именно подготовку к этому конгрессу обсуждали на закрытом заседании фракции Демпартии в среду. Депутаты также говорили о ситуации внутри политформирования.

В прессе появилось сообщение о том, что у депутатов не было выбора, кого назначать главой фракции, так как все руководство политформирования ранее ушло в отставку, поэтому единственным кандидатом оказался Дьяков, как основатель и почетный председатель ДПМ.

Свой пост бессменного председателя партии Дьяков уступал дважды — в 2009 году Мариану Лупу, который возглавляет сейчас Счетную палату, а в 2016 году - Владимиру Плахотнюку. Местонахождение последнего очень хотят установить новые власти Молдовы после того, как олигарх покинул страну в неизвестном направлении.

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