18:57 18 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.80
  • USD17.65
  • RUB0.28
  • RON4.18
  • UAH0.68
Поиск

Главой фракции Демпартии в парламенте будет Дмитрий Дьяков

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламент Молдовы сегодня (121)
67 0 0

Решение о смене руководителя фракции ДПМ было принято на закрытом заседании депутатов.

КИШИНЕВ, 18 июл – Sputnik. В ходе заседания парламентариев от Демпартии в среду было принято решение, что Павел Филип отказывается от руководства фракцией. Председателем вместо него станет Дмитрий Дьяков. 

Депутаты-демократы на телефонные звонки корреспондентов Sputnik не ответили. Однако местной прессе парламентарий Владимир Чеботарь подтвердил, что Филип действительно отказался от должности руководителя фракции в пользу Дьякова.

Демократическая партия Молдовы ПДМ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Филип: все руководство Демпартии ушло в отставку, председателя выберем на съезде

Чеботарь – вице-председатель фракции Демпартии в парламенте Молдовы, секретарь фракции - Сергей Сырбу.

В конце июня все руководство Демпартии подало в отставку. Тогда же Филип объявил, что он будет временно осуществлять руководство ДПМ до внеочередного съезда, который намечен на 27 июля. Именно там делегаты выберут новое руководство партии.

В частности, именно подготовку к этому конгрессу обсуждали на закрытом заседании фракции Демпартии в среду. Депутаты также говорили о ситуации внутри политформирования.

В прессе появилось сообщение о том, что у депутатов не было выбора, кого назначать главой фракции, так как все руководство политформирования ранее ушло в отставку, поэтому единственным кандидатом оказался Дьяков, как основатель и почетный председатель ДПМ.

Свой пост бессменного председателя партии Дьяков уступал дважды — в 2009 году Мариану Лупу, который возглавляет сейчас Счетную палату, а в 2016 году - Владимиру Плахотнюку. Местонахождение последнего очень хотят установить новые власти Молдовы после того, как олигарх покинул страну в неизвестном направлении.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Парламент Молдовы сегодня (121)

По теме

Плахотнюк ушел с поста председателя Демпартии
Политолог: возьмет ли Демпартия реванш на местных выборах


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Участники сражения с водяными пистолетами в Сеуле, Южная Корея
Южная Корея: ежегодная массовая перестрелка из водяных пистолетов - фото
Россия: Путин и Лукашенко посетили Валаамский мужской монастырь
Россия: Путин и Лукашенко посетили Валаамский мужской монастырь
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах: официальный рейтинг

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться