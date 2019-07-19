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Заседание Парламента

Парламент планирует рассмотреть в пятницу ряд важных вопросов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Повестка заседания парламента насыщенная и предполагает утверждение нескольких значимых законопроектов.

КИШИЕВ, 19 июл – Sputnik. Депутаты молдавского парламента проведут заседание в пятницу. В повестку дня включены 12 вопросов.

В частности, во втором чтении планируется утвердить изменения в закон о прокуратуре, согласно которым президент сможет назначать временно исполняющего обязанности генерального прокурора страны в случае вакансии этой должности. 

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Кроме того, депутаты намерены одобрить введение моратория на приватизацию, концессию и заключение государственно-частного партнерства до тех пор, пока парламентская комиссия не представит результаты своей работы по проверке всех подобных процедур, начиная с 2013 года.

Также на повестку вынесен проект о предпринимательском патенте, планируется принять изменения в Налоговый кодекс, в антитабачный закон.

Кроме того, по некоторым данным, исполняющий обязанности генпрокурора Игорь Попа может прийти в парламент и потребовать снятия депутатской неприкосновенности с ряда парламентариев. Однако этот вопрос пока не значится в повестке дня.

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В четверг президент Игорь Додон провел заседание Высшего совета безопасности, где приоритетным был вопрос расследование преступлений в банковском секторе.

В частности, члены ВСБ заслушали отчеты Национального банка и Генеральной прокуратуры по данному делу.

По итогам заседания Додон сообщил, что Генрокуратура может инициировать снятие парламентского иммунитета с некоторых депутатов согласно действующему законодательству.

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