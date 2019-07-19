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Заседание парламента Молдовы

Перестановки в парламенте Молдовы: что решили депутаты

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (122)
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Ряд парламентских фракций в законодательном органе республики сменили руководство.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. В парламенте Молдовы приняли к сведению ряд перестановок. Так, лидером фракции платформы DA, входящей в блок ACUM, стал вице-спикер законодательного органа Александр Слусарь. Ранее эту должность занимал Андрей Нэстасе, однако после избрания его вице-премьером республики и главой МВД, ему пришлось сдать депутатский мандат.

Демократы тоже заменили руководство фракции, так как Павел Филип отказался от этой должности. Вместо него председателем решили назначить Дмитрия Дьякова, а вице-председателем - Владимира Чебана.

Заседание Парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В конце июня все руководство Демпартии подало в отставку. Тогда же Филип объявил, что он будет временно осуществлять руководство ДПМ до внеочередного съезда, который намечен на 27 июля. Именно там делегаты выберут новое руководство партии.

В частности, именно подготовку к этому конгрессу обсуждали на закрытом заседании фракции Демпартии в среду. Депутаты также говорили о ситуации внутри политформирования.

В прессе появилось сообщение о том, что у депутатов не было выбора, кого назначать главой фракции, так как все руководство политформирования ранее ушло в отставку, поэтому единственным кандидатом оказался Дьяков, как основатель и почетный председатель ДПМ.

Свой пост бессменного председателя партии Дьяков уступал дважды — в 2009 году Мариану Лупу, который возглавляет сейчас Счетную палату, а в 2016 году - Владимиру Плахотнюку. Местонахождение последнего очень хотят установить новые власти Молдовы после того, как олигарх покинул страну в неизвестном направлении.

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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (122)

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