Санду: объединение Молдовы и Румынии может произойти только путем референдума

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду заявила, что объединение Молдовы и Румынии возможно только после проведения референдума. Решение по этому вопросу, как считает глава правительства республики, не должно приниматься какими-либо партиями. Так Санду ответила на соответствующий вопрос журналиста во время конференции в Берлине.

По ее словам, порядка 25% граждан, согласно некоторым данным, поддерживают идею "унири" (объединения Молдовы и Румынии). В стране есть партии, которые считают, что объединение с Румынией может улучшить ситуацию в Молдове.

"Мы понимаем, что принимать решение по данному поводу должны не политические партии, а все население страны путем референдума", - цитирует слова Санду зарубежные СМИ.

Согласно социологическим опросам, большинство жителей Молдовы выступают против объединения страны с Румынией и переименования молдавского языка в румынский. К примеру, данные за март 2018 года показали, что 62% респондентов проголосовали бы против; 25% высказались бы за; 8% граждан не определились с ответом; 3% заявили, что отказались бы от участия в голосовании; 2% не ответили на поставленный вопрос.

К слову, в самой Румынии также проводятся опросы на эту тему. Так, в 2018 году согласно исследованию, которое провел румынский Центр городской и региональной социологии по заказу stiripesurse.ro, лишь менее трети жителей соседней страны считают объединение Румынии с Молдовой необходимым или очень необходимым. Так думает 27% румын.

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