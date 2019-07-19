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Мечты Санду об "унире" – что думают об этом молдавские социалисты

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Реакция на заявление премьер-министра Молдовы Майи Санду последовала незамедлительно – представитель фракции ПСРМ в парламенте Молдовы Владимир Цуркан прокомментировал это намерение.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. В соответствии с Конституцией, только народу принадлежит право определять – хочет он потерять свою государственность, объединиться с другим государством, или нет.

Референдум, о котором заявила Санду, должен быть проведен и в Молдове, и в другом государстве, с которым народ республики когда-то гипотетически захочет объединиться, заявил депутат от ПСРМ Владимир Цуркан.

"Но я не думаю, что в ближайшие столетия что-то подобное может произойти, потому что народ Молдовы неоднократно высказывался за то, чтобы сохранить свою государственность, свой суверенитет и независимость", - добавил депутат.

Игорь Додон и Майя Санду
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Молдавский премьер Майя Санду заявила, что объединение Молдовы и Румынии возможно только после проведения референдума. Решение по этому вопросу, как считает глава правительства республики, не должно приниматься какими-либо партиями. Так Санду ответила на соответствующий вопрос журналиста во время конференции в Берлине. 

По ее словам, порядка 25% граждан, согласно некоторым данным, поддерживают идею "унири" (объединения Молдовы и Румынии). В стране есть партии, которые считают, что объединение с Румынией может улучшить ситуацию в Молдове.

"Мы понимаем, что принимать решение по данному поводу должны не политические партии, а все население страны путем референдума", - цитирует слова Санду зарубежные СМИ.

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Согласно социологическим опросам, большинство жителей Молдовы выступают против объединения страны с Румынией и переименования молдавского языка в румынский. К примеру, данные за март 2018 года показали, что 62% респондентов проголосовали бы против; 25% высказались бы за; 8% граждан не определились с ответом; 3% заявили, что отказались бы от участия в голосовании; 2% не ответили на поставленный вопрос.

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Теги:
ПСРМ, реакция, социалисты, референдум, Санду, униря


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