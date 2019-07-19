Власть сменилась, а задержаний нет: социалисты объяснили причины

Один из депутатов фракции социалистов объяснил, почему следственные органы в Молдове бездействуют, а за отставками не последовало законное наказание для тех, кто превышал властные полномочия.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Сразу после формирования правящего большинства в парламенте Молдовы, состоящего из фракции Партии социалистов и политического блока ACUM, депутаты большинством голосов приняли Декларацию о захваченном статусе государства. За этим последовали громкие отставки, одной из которых стало освобождение должности генерального прокурора Молдовы.

Однако наказания тех, кто, по словам депутатов из нынешней коалиции, превышал властные полномочия, граждане страны так и не увидели. О том, почему так произошло, в эксклюзивном комментарии для Sputnik Молдова рассказал депутат-социалист Гаик Вартанян.

Вся ситуация заключается в том, что Генеральная прокуратура и Высший совет прокуроров Молдовы в течение многих лет не реагировал на правонарушения, которые творились на уровне центральной власти, уверен парламентарий.

"Прошло более месяца после того, как парламент Молдовы принял Резолюцию о захваченном статусе государства, а реального хода по делам, вызвавшим широкий общественный резонанс, нет ни со стороны Высшего совета прокуроров, ни от исполняющего обязанности генерального прокурора Молдовы", - заявил Вартанян.

Общество ждет от следственных органов решительных действий по отношению к депутатам, которые сидят в парламенте, некоторые из которых фигурируют в отчете Kroll-2, добавил депутат.

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По его словам, видя, что и.о. генпрокурора не предпринимает никаких действий, депутаты решили "ускорить процесс", включив в него все структуры высшей власти в стране.

В процесс принятия решения в сложившейся ситуации парламентарии решили вмешаться, включив в него администрацию президента и правительство страны.

"Процесс этот – необратим, как бы прошлая власть не пыталась сохранить статус-кво через подконтрольных прокуроров. В ближайшее время процесс пойдет быстрее, а подконтрольные люди уже ничего не смогут предпринять. Этого ждет все молдавское общество", - подытожил депутат.

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