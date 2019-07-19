Косачев: Молдова возвращает себе суверенитет

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Молдова возвращает себе суверенитет, считает председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Об этом он заявил Sputnik в рамках своего визита в республику.

"По итогам наблюдения того, что здесь происходило, начиная с февраля, и самое главное, что здесь происходит, начиная с середины июня, могу констатировать, что, наверное, происходит главное - Молдова возвращает себе суверенитет. Это моя личная оценка", - заявил Косачев.

По его мнению,"те, кто действовал от имени Молдовы в предыдущие годы, пытались выдать политику дистанцирования от России за позицию демонстрации молдавского суверенитета".

"На самом деле, в той ситуации Молдова совершенно точно не была суверенной страной. Республика не реализовывала свои собственные суверенные национальные интересы. Молдова использовалась в совершенно других целях и интересах", - отметил он.

Как считает Косачев, "то, что сейчас происходит в Молдове, является восстановлением сложным, не беспроблемным, но, тем не менее, восстановлением суверенитета республики, который только и может опираться на истинно понимаемые национальные интересы страны".

"На мой взгляд, я здесь соглашусь со своими сегодняшними собеседниками, национальные интересы страны заключаются в многовекторной сбалансированной внешней политике, которая не терпит выбора в категории "или-или", и которая, по логике вещей, должна подразумевать выстраивание нормальных рабочих, конструктивных отношений со всеми потенциальными партнерами Молдовы", - подчеркнул председатель Комитета Совета Федерации.

По его словам, "среди них (потенциальных партнеров - ред.) и ЕС, почему бы и нет, и другие интеграционные объединения и в Европе, и в более широком контексте, разумеется, и интеграционные объединения с участием России и прямые кооперационные связи с РФ".

"Россия никогда не пыталась ставить своих партнеров перед этим искусственным выбором "или-или", как это пытались сделать часто и с Молдовой, и с некоторыми другими нашими общими соседями западные страны. Только приветствую то, что сейчас снят запрет на поездки молдавских политиков и госслужащих в Россию, снят запрет и ограничения на въезд в Молдову и для российских политиков и журналистов. Я не знаком с конкретными именами, списками, но вижу политическую тенденцию – создаются условия для восстановления прямых связей", - сказал Косачев.

Он добавил, что "есть в планах восстановление деятельности межправкомиссии" по торгово-экономическому сотрудничеству между Молдовой и Россией. Дипломат напомнил, что уже состоялась встреча ее сопредседателей. Косачев отметил, что возможно первое заседание межправкомиссии состоится осенью этого года.

В рамках визита в Молдову у Косачева состоялись встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном, а также со спикером парламента республики Зинаидой Гречаной и представителями всех партий, которые входят в парламентское большинство.

"Мы имели возможность услышать все представленные в коалиции точки зрения на ситуацию в стране, и на будущее развитие российско-молдавских отношений. То, что удалось услышать, и, разумеется, и видеть, не может не внушать оптимизма", - сказал Косачев.

Сенатор отметил, что в Москве с глубокой обеспокоенностью наблюдали за происходящим в Молдове в последние годы, "когда и власть, и вся ситуация в стране и политическая, и экономическая, и правовая были фактически узурпированы одной политической силой в лице Демпартии".

"Думаю, что никто не может обвинять Россию в попытках вмешательства во внутренние дела Молдовы. Во всяком случае, я об этом не слышал. Потому что этого не было. Это было бы прямой ложью. Но, конечно, мы не были равнодушны. Мы переживали за происходящее в стране, потому что это прямым образом сказывалось и на наших двусторонних отношениях, которые в последние примерно четыре года фактически оказались в точке заморозки", - отметил он.

Как рассказал российский чиновник, на парламентской встрече договорились о скорейшем восстановлении деятельности межпарламентской комиссии.

"Это тоже очень важный элемент. Мы рассчитываем, что в конечном итоге мы сможем выйти на решения, которые, во-первых, будут отвечать экономическим, социальным, гуманитарным интересам в развитии наших двух стран, ну и способствовать решению тех проблем, с которыми, очевидно, сталкивается Молдова, включая и приднестровскую проблему, о которой мы тоже сегодня, разумеется, говорили", - сказал он.

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