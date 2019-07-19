Додон: начался принципиально новый этап в молдавско-российских отношениях

Глава республики обсудил с делегацией Госдумы России налаживание сотрудничества между Москвой и Кишиневом.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что в ходе встречи с зампредседателем Госдумы РФ Ольгой Епифановой и председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым стороны констатировали возобновление полноценного сотрудничества между Кишиневом и Москвой.

"В ходе беседы с удовлетворением констатировали начало принципиально нового этапа в двусторонних молдавско-российских отношениях благодаря созданию парламентского большинства и формированию правительства национального согласия", - написал Додон в Facebook.

По его словам, в частности, стороны отметили возобновление полноценного сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией в формате межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также на уровне парламентов.

"В связи с этим указали на хорошие перспективы взаимодействия на площадке Евразийского экономического союза, где наша страна имеет статус наблюдателя, и Содружества независимых государств", - добавил президент.

Глава республики выразил признательность России за пролонгацию режима беспошлинного экспорта нескольких категорий молдавских товаров на российский рынок.

"Рассчитываем также на достижение компромисса по цене на российский газ, поставляемый в Республику Молдова", - сказал Додон.

Он уточнил, что в ходе беседы стороны пришли к общему мнению о необходимости активизации сотрудничества на уровне регионов обеих стран, и в этом контексте дали высокую оценку активности Гагаузской автономии, которая заключила уже десять соглашений о партнерстве с регионами Российской Федерации.

"Рассказал российским парламентариям о стратегии взвешенной внешней политики, которую продвигает администрация президента с целью построения взаимовыгодных отношений с зарубежными партнерами на основе принципа постоянного нейтралитета Республики Молдова, - заключил Додон.

Делегация российского парламента в составе заместителя председателя Госдумы РФ Ольги Епифановой и председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева прибыла в Молдову для участия в инаугурации башкана Гагаузской автономии Ирины Влах.

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