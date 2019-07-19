Еще один молдавский законодатель сложил полномочия: кому достанется мандат

Демократическую фракцию покинет один парламентарий. Стало известно, чем объясняется этот шаг.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Депутат от Демократической партии Молдовы Отилия Дрэгуцану, избранная в законодательный орган по спискам политформирования, объявила о решении сложить полномочия парламентария. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Думаю, что партия, находящаяся в оппозиции, нуждается в ком-то с другим профилем и темпераментом и с большим опытом в политике. Я очень признательна людям, которые доверяли мне, а коллегам в парламенте желаю успехов в их далеко не легкой работе ", - отметила Дрэгуцану.

Отилия Дрэгуцану - жена Дорина Дрэгуцану, который занимал пост главы Национального банка Молдовы с 6 ноября 2009 по 21 сентября 2015 года.

Исходя из того, что Отилия Дрэгуцану попала в парламент по партийному списку, ее место во фракции демократов может занять следующий по этому списку член Демпартии - Руксанда Главан.

Ранее избранный по одномандатному округу независимый депутат Виорел Мельник сложил полномочия парламентария. По его мнению, сейчас "роль независимых депутатов в парламенте сведена к нулю".

Мельник прошел в парламент, будучи избранным по одномандатному округу №48 (Слобозия, Тирасполь и Бендеры).

Согласно действующему законодательству, теперь в одномандатном избирательном округе №48, по которому Мельник был избран депутатом парламента, придется проводить досрочные выборы.

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Ранее премьер Майя Санду и глава МВД Андрей Нэстасе отказались от депутатских мандатов, будучи также избранными по одномандатным округам. Санду выбрали в округе №50, а Нэстасе – в округе №33. Там также должны провести досрочные выборы.

Возврат к пропорциональной избирательной системе

Молдавский парламент 11 июня проголосовал за возвращение к пропорциональной избирательной системе, однако пока только в первом чтении. Тогда депутаты пояснили, что аннулирование смешанной системы вызвано тем, что она была принята вопреки рекомендациям Венецианской комиссии.

Перед рассмотрением проекта во втором чтении парламентарии провели публичные дебаты проекта, в рамках которых общественные организации и депутаты выступили с предложениями. В частности, речь шла о проведении голосования за рубежом.

Парламентарий Владимир Цуркан подчеркнул, что при организации выборов для граждан, проживающих за границей, роль посольств очень высока.

Он подчеркнул также, что внутренняя миграция в странах пребывания наших соотечественников все равно происходит. Поэтому посольства, которые в курсе этих процессов, при запросе должны указывать, где наибольшая концентрация граждан.

Ранее, по его словам, не получалось обеспечить всем гражданам Молдовы за границей право голоса. В частности, такие случаи были в России, Италии, Великобритании.

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