Изменение в законе о прокуратуре - президенту дали новые полномочия

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отныне обладает законным правом назначать исполняющего обязанности генпрокурора Молдовы - соответствующий законопроект приняли парламентарии из правящей коалиции в окончательном чтении. В документе уточняется, что глава государства в подобных обстоятельствах будет рассматривать кандидатуру, предложенную Высшим советом прокуроров республики (ВСП).

В законе говорится, что ВСП может созвать заседание спустя три дня после того, как должность освободит предыдущий специалист, занимавший кресло исполняющего обязанности генпрокурора.

Новый человек, который займет это кресло, будет находиться в должности до того момента, как будет объявлен публичный конкурс на эту должность. Победителя этого конкурса президент своим указом назначит на должность генерального прокурора Молдовы.

Если президент усомнится в законности процедур отбора кандидата, он имеет право отклонить кандидатуру, предложенную ВСП. Когда кандидатура, предложенная ВСП, будет отклонена, глава государства вправе самостоятельно назначить генпрокурора. Однако сделать он это сможет после одобрения кандидата парламентским большинством.

Парламент вправе предложить нового специалиста на должность генпрокурора в случае, если с момента ее освобождения прошло три дня.

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