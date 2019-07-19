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Ирина Влах.

Ирина Влах официально вступила в должность башкана Гагаузии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Избранный башкан Ирина Влах дала клятву народу автономии и пообещала верно и честно служить каждому из тех, кто населяет АТО Гагауз-Ери.

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. В присутствии жителей гагаузской автономии, президента страны Игоря Додона, премьер-министра Майи Санду, спикера парламента страны Зинаиды Гречаной избранный башкан гагаузской автономии официально вступила в должность. 

В мероприятии приняли участие депутаты парламента и члены кабинета министров Молдовы. Приехал на инаугурацию митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир. 

Среди почетных гостей  на инаугурации присутствовали заместитель председателя Государственной Думы РФ Ольга Епифанова и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Также были представители многочисленных официальных делегаций из-за рубежа.

Началась церемония с заседания Народного собрания автономии, которое возглавил его председатель Владимир Кысса. Итоги выборов башкана озвучил глава Центральной избирательной комиссии региона Иван Комур. "Выборы башкана Гагаузии признаны легитимными и независимыми", - сообщил он. 

Коллегия судей Апелляционной палаты Комрата 11 июля вынесла решение об утверждении результатов выборов башкана от 30 июня, на которых с результатом в 92 процента победила Ирина Влах, уже занимавшая пост главы автономии с 15 апреля 2015-го по 10 мая 2019 года.

Собравшиеся приветствовали башкана автономии бурными аплодисментами, перед тем, как Ирина Влах принесла присягу. 

"Клянусь служить народу гагаузской автономии и народу Молдовы, верно исполнять свои обязанности", - заявила Ирина Влах, положив правую руку на Уложение Гагаузии - основной закон автономии. 

Сразу после церемонии инаугурации состоится праздничный концерт. В культурной программе примут участие известные молдавские и гагаузские исполнители.

А приглашенной звездой станет народная артистка СССР и Молдовы София Ротару.  

Ирина Влах родилась 26 февраля 1974 года в Комрате, Молдавской ССР, в семье служащих – этнического гагауза и болгарки.

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Теги:
церемония, вступление в должность, инаугурация, Ирина Влах


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