Ирина Влах в инаугурационной речи: в такие моменты мы понимаем, что мы едины

После принесения присяги и вступления в должность башкана, глава автономии Ирина Влах обратилась к народу Гагаузии и произнесла слова искренней благодарности всем гагаузам, где бы они ни были.

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. После того, как Ирина Влах вступила в должность башкана (главы) АТО Гагауз-Ери, она обратилась ко всему народу автономии, ко всей диаспоре, проживающей за рубежом.

Влах также поприветствовала первых лиц молдавского государства – президента Игоря Додона, спикера парламента Зинаиду Гречаную, премьер-минстра Майю Санду, главу Молдавской митрополии митрополита Владимира.

Также слова признательности она произнесла в адрес многочисленных официальных делегаций из-за рубежа. Башкан отметила, что "в знаковый для Гагаузии день" вся политическая элита Молдовы собралась в Комрате.

Отдельную благодарность она выразила почетным гостям - заместителю председателя Государственной Думы РФ Ольге Епифановой и председателю комитета Совета Федерации по международным делам Константину Косачеву.

"Приветствую весь народ Гагаузии, всю гагаузскую диаспору за рубежом. Именно в такие моменты, когда мы вместе, мы понимаем, что гагаузы – не малочисленный народ, потому, что мы едины, нас поддерживают власти нашей любимой Республики Молдова. С нами вместе гости из России, Евросоюза, Украины, Румынии и других стран", - заявила Влах.

Она поблагодарила жителей автономии за огромное доверие, оказанное ей, и отметила, что впервые за всю историю выборов башкана народ отдал за кандидата 92 процента голосов.

"Мои дорогие соотечественники, если бы не вы, я не произносила бы перед вами эту речь. Вы показали, что доверяете мне. 92 процента голосов – такого результата не было за всю историю выборов башкана региона", - подчеркнула Влах.

Башкан поблагодарила всех соотечественников из России, Турции, Германии, Австралии, США и других стран, которые приехали на инаугурацию.

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"Обещаю быть башканом для всех, соблюдать права каждого жителя автономии, мои усилия будут направлены на сохранение стабильности и мира в Гагаузии", - произнесла Влах.

Приоритетом в соей дальнейшей деятельности Влах назвала экономическое развитие региона, подчеркнув, что автономия может стать индустриальным регионом Молдовы, а также официально объявила о запуске программы по возвращению домой жителей автономии, работающим за рубежом.

"Возвращайтесь домой, у нас в автономии - огромный потенциал. Но главное богатство - это вы, люди. Жить и работать вы должны в родной стране, жить, работать, растить детей, помогать родителям", - заявила башкан.

Влах обратилась и к депутатам народного собрания Гагаузии, уточнив, что политические распри надо оставить в стороне, и служить народу, строить современную Гагаузию, заняться работой по улучшению жизни каждого жителя автономии.

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