Президент на инаугурации Влах: "все у нас вместе получится"

Глава государства Игорь Додон поздравил с башкана Гагаузии Ирину Влах со вступлением в должность и пообещал ей поддержку со стороны органов центральной власти.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Президент Игорь Додон от имени всех граждан Молдовы, находящихся в стране и за ее пределами, поздравил Ирину Влах со вступлением в должность башкана.

"Рад, что те положительные начинания, которые имели место в Гагаузии в течение 4 лет, продолжены. Я не раз говорил, что жители других регионов Молдовы смотрят и завидуют тому, что происходит в Гагаузии. Почему это происходит? Потому, что у вас есть такой башкан, такие результаты", - отметил Додон.

По словам главы государства, нынешней год останется в истории страны, поскольку именно в 2019-м отмечается 660-летие с момента создания молдавского государства, 75 лет с момента освобождения республики от фашизма.

"Это год, который в будущем мы станем вспоминать, как дату освобождения Молдовы от олигархической власти. Это – год победы гагаузов и нашей общей победы", - заверил Додон.

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Президент обещал Ирине Влах полную поддержку со стороны органов центральной власти Молдовы.

"Жителям автономии, гагаузам, можно и нужно доверять. Я уверен, что все у нас вместе получится, со спикером, с премьером и с башканом. И таким народом! Другой Родины у нас не будет. Нам надо объединить усилия и дружить и с Россией, и с ЕС, и с США. Уверен, что у нас это получится, и у Гагаузии есть будущее вместе с Республикой Молдова", - подытожил президент.

Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная также отметила вклад Влах в развитие региона – привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, выстраивание отношений с регионами России, а также другие социальные проекты.

"От души поздравляю весь гагаузский народ, от души поздравляю Ирину Влах и всю команду, и Исполком Гагаузии, и Народное собрание Гагаузии с этим достижением. На уровне страны вы в составе единой Молдовы. Это будет всегда, как вы, Ирина Федоровна, сегодня говорили. И это должны все почувствовать", - сказала Гречаная.

По ее мнению, на примере Гагаузии "новое парламентское большинство, и новое правительство вместе с президентом смогут объединить всех жителей Молдовы, создать прекрасную Молдову".

"Пусть мы маленькая страна, но мы, руководители, должны быть мудрыми и умными и работать во имя своей страны, во благо своего народа", - добавила спикер парламента.

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