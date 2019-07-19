Санду на инаугурации Влах: необходимо определить полномочия АТО Гагаузии

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду заявила о необходимости определения полномочий автономии Гагауз Ери. Об этом она сообщила на торжественной церемонии инаугурации Ирины Влах на пост башкана (главы) Гагаузии.

"Поздравляю вас со вступлением в должность башкана автономии Гагауз Ери. Эта должность большая честь, но и большая ответственность. Вы много сделали для развития автономии, но перед всеми нами стоит еще более амбициозная задача - создание и построение государственных структур, которые будут работать в интересах людей", - сказала Санду.

По ее словам, у руководства гагаузской автономии и правительства Молдовы общая программа действий.

"Коррупция поражает весь государственный механизм не только отдельные его части. Когда руководители назначаются исходя из принципов кумовства, а не из профессиональных навыков, страдает качество государственного управления, а следовательно снижается уровень жизни каждого из нас", - отметила премьер.

Глава правительства отметила, что у властей Гагаузии и кабмина республики – общие цели.

"Молдова - это все мы. И мы обязаны создать для граждан страны справедливое, функциональное государство, которые бы открывало возможности развития для всего населения республики", - подчеркнула Санду.

Во-вторых, как отметила премьер, необходимо положить конец использованию государственных институтов в личных интересах на территории всей страны. Этого, как считает Санду, от властей республики ждут граждане Молдовы.

"Третье. Мы хотим построить с автономией взаимоотношения, которые будут основываться на соблюдении четко оговоренных правил. Эти правила нам еще предстоит создать. В 1994 году был принят закон об особом правовом статусе Гагаузии, в 97-м было принято положение Гагаузии. Эти решения получили положительную оценку международного сообщества и поддержку внутри страны. Тем не менее, это только начало. С тех пор прошло много лет, а полномочия автономии до сих не были определены и являются предметом споров и разногласий", - подчеркнула Санду.

Глава правительства заявила, что "пора перестать спорить по вопросам, которые не имеют никакого отношения к интересам граждан и заняться главным (делом)".

"Необходимо определить полномочия в области образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения и в других областях функционирования автономии. Мы хотим, чтобы автономия гармонично развивалась в составе целостной и неделимой Молдовы в рамках Конституции и на благо нашей общей страны", - сказала Санду.

Кроме того, премьер отметила, что хотела работать с руководством Гагаузии над серьезной программой развития гагаузского языка и культуры.

"Мы готовы оказать вам все возможное содействие в развитии и распространении гагаузского языка и культуры. Желаю вам продуктивной работы в рамках вашего второго срока и работы на благо Молдовы и автономии Гагауз Ери", - заключила Санду.

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