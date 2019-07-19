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Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев

Косачев: перед Россией и Молдовой открываются фантастические перспективы

© Sputnik / Osmatesco
Политика
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Председатель Комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев поздравил Ирину Влах со вступлением в должность башкана Гагаузии.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила поздравление Ирине Влах в связи со вступлением в должность башкана, а на церемонии инаугурации присутствовал Председатель сенатского Комитета по международным делам Константин Косачев.

Обращаясь к башкану, руководителям государства, к народу Гагаузии и Молдовы, он отметил, что люди на выборах башкана голосовали не за обещания, а за конкретные результаты. "В России с волнением следили за событиями в Гагаузии и в Молдове, в целом", - заверил Косачев.

Избранный башкан Гагаузии Ирина Влах и спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко
© Photo: Facebook / Ирина Влах
Валентина Матвиенко поздравила Ирину Влах с победой на выборах в Гагаузии

"Вместе с вами мы переживали годы незаслуженного застоя в российско-молдавских отношениях, частью которых были связи между Россией и Гагаузией", - подчеркнул сенатор.

Эти отношения, по словам Косачева, стали результатом блестящей внешней политики руководства региона. Он поздравил весь народ Молдовы и Гагаузии с тем, что это время безвозвратно уходит в прошлое.

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"Перед нами открываются фантастические перспективы, в наших силах – воспользоваться тем шансом, который дает нам история, и той волей, которая была выражена избирателями Молдовы в феврале, и жителями автономии в июне", - подчеркнул российский сенатор.

Поздравление от спикера Госдумы РФ

От Государственной Думы РФ выступила заместитель председателя нижней палаты российского парламента Ольга Епифанова. Она зачитала поздравление от спикера ГД Вячеслава Володина, который отметил в послании, что в Москве и российских регионах знают о теплоте и дружбе гагаузов.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ольга Епифанова
© Sputnik / Osmatesco
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ольга Епифанова

"Нас связывает многовековая история и дружба – это хорошая основа для взаимодействия между автономией и субъектами Российской Федерации в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях", - написал Володин.

Госдума РФ, архивное фото
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Молдавские парламентарии налаживают сотрудничество с Госдумой РФ

На сегодняшний день 10 российских регионов подписали в властями гагаузской автономии соглашения о сотрудничестве. Их реализация, как подчеркнула Епифанова, пойдет на пользу российско-молдавским отношениям.

"Ваша страна – искренняя, добрая, милосердная, отдающая себя. Народ Гагаузии, у вас - все прекрасно. Россия всегда с вами!", - резюмировала вице-спикер Госдумы.

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Теги:
Косачев, инаугурация, Влах


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