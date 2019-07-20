Косачев для Sputnik Молдова: у нас - добрая воля и готовность сотрудничать

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Коалиция между социалистами и блоком ACUM несмотря на то, что она объединила достаточно разных по убеждениям политиков, дееспособна, считает председатель Комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев. Об этом он заявил Sputnik по итогам встреч с президентом Игорем Додоном, спикером парламента Зинаидой Гречаной и представителями партий, которые входят в парламентское большинство (социалисты и блок ACUM).

"Россия готова идти вперед тем темпом, которым готова следовать молдавская сторона. Мы убедились сегодня в том, что коалиция несмотря на то, что она объединила достаточно разных по убеждениям политиков, дееспособна. Мне это представляется абсолютно правильным. Эта коалиция действует и идет вперед в вопросах, не создающих рисков для ее развала", - сказал Косачев.

По его словам, "есть какие-то красные линии, за которые партнеры по коалиции пока договорились не переступать, не навязывать друг другу свою политическую волю".

"В этой ситуации России как-то входить в этот контекст, навязывая коалиции какие-то решения, которые с нашей точки зрения являются оптимальными, тоже, на мой взгляд, было бы неправильным", - сказал Косачев.

Он напомнил, что с начала этого года Москвою и Кишиневом были приняты первые решения – это договоренности на уровне двух президентов по определенным льготам и пошлинам, связанным с пятью категориями товаров.

"Это были совершенно конкретные решения. Это была реакция на текущую ситуацию. Знаю, что сейчас идут очень глубокие и конкретные переговоры по ценам на газ, который для Молдовы является вопросом весьма и весьма ключевым", - добавил сенатор.

Косачев напомнил, что в интересах избирательной кампания предыдущая власть в лице Демпартии совершенно популистским и безответственным образом не пошла на экономически выверенные решения, а снизила тарифы на газ просто ради того, чтобы собрать определенные голоса избирателей, а фактически - их обмануть.

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"Сейчас эти проблемы перешли к новой власти. Это очень серьезные проблемы. Конечно, они не будут решаться в контактах Кишинева с Брюсселем или с Вашингтоном. Нужно называть вещи своими именами. Они будут решаться в диалоге Кишинева с Москвой. Я знаю о том, что с нашей стороны есть и добрая воля, и готовность находить решения, которые будут работать на наше добрососедство и, конечно же, будут ощущаться теми гражданами Молдовы, которые зависят от этих цен", - сказал Косачев.

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