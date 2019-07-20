Филип раскрыл скобки о положении дел в Демпартии Молдовы

КИШИНЕВ, 20 июл – Sputnik. Демократическая партия Молдовы (ДПМ) нуждается в кардинальном реформировании. Об этом заявил исполняющий обязанности главы политформирования Павел Филип по итогам заседания Национального политического совета ДПМ в субботу.

"ДПМ нуждается в глубокой реформе, а также в укреплении как на территориальном, так и на центральном уровнях", - цитирует слова Филипа пресс-служба партии.

В связи с этим было принято решение отложить заседание внеочередного конгресса демократов, который был намечен на 27 июля.

"Члены Национального политического совета решили перенести проведение конгресса на 7 сентября и поручили постоянному бюро создать рабочую группу, которая подготовит проект по модернизации Демократической партии", - отмечено в сообщении ДПМ.

Кроме того, постоянное бюро получило полномочия для инициирования подготовки партии к всеобщим местным выборам.

В конце июня все руководство Демпартии подало в отставку. Это произошло после того, как тогдашний лидер политформирования Владимир Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как возглавляемая им Демпартия объявила о переходе в оппозицию. Затем Филип объявил, что он будет временно осуществлять руководство ДПМ до внеочередного съезда, который наметили на 27 июля. Именно на эту дату было намечено избрание делегатами нового руководства партии.

На этой неделе демократы на закрытом заседании фракции сменили ее руководство - Филип сложил полномочия председателя, и его место занял Дмитрий Дьяков. В прессе появилось сообщение о том, что у депутатов не было выбора, кого назначать главой фракции, так как все руководство политформирования ранее ушло в отставку, поэтому единственным кандидатом оказался Дьяков, как основатель и почетный председатель ДПМ.

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