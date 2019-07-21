В Молдову прибывают содокладчики ПАСЕ: какие планы у еврочиновников

Программа визита гостей из Европы довольно насыщенная: запланированы встречи с руководством страны, министрами и главами ведомств, представителями общественных организаций.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Содокладчики мониторинговой комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Эгидиус Варейкис и Мэривонн Блондин будут находиться с визитом в Молдове 21-24 июля.

"Цель визита еврочиновников - ознакомиться с последними политическими событиями в области функционирования демократических институтов после парламентских выборов в феврале 2019-го и конституционного и политического кризиса в июне этого года, а также с мерами, предпринятыми в области юстиции, борьбы с коррупцией, деполитизации системы правосудия, государственных учреждений и избирательных процессов", - отметили в парламенте.

Согласно программе визита, содокладчики ПАСЕ проведут встречи с президентом страны Игорем Додоном, председателем высшего законодательного органа Зинаидой Гречаной, премьер-министром Майей Санду и депутатами и парламентской делегацией в ПАСЕ.

Варейкис и Блондин побывают и в Национальном антикоррупционном центре, Конституционном суде, Центральной избирательной комиссии, Счетной палате, Высшем совете магистратуры и Высшем совете прокуроров.

В программе также беседы с вице-премьером и министром внутренних дел Андреем Нэстасе, вице-премьером по реинтеграции Василием Шовой, министром иностранных дел и европейской интеграции Николаем Попеску, министром юстиции Олесей Стамате, с представителями дипломатических кругов и организаций гражданского общества, занимающихся системой правосудия и борьбой с коррупцией.

Эгидиюс Варейкис - депутат из Литвы и представляет Европейскую народную партию, а Маривонн Блондин – представитель Группы социалистов, демократов и зеленых из Франции.

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