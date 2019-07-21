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Майя Санду

Санду: на следующей неделе представим на обсуждение план действий кабмина

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Глава правительства обозначила ключевые принципы, на которых будет основываться дорожная карта кабинета министров.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду заявила, что после выходных будет вынесен на публичное обсуждение план действий правительства страны на последующий период.

"Представим на следующей неделе на обсуждение план действий правительства. Хотим, чтобы все общество подключилось к его обсуждению", - написала Санду на своей странице в Facebook.

В субботу члены кабинета министров провели неформальное заседание, обсудив планы на последующий период – самые серьезные проблемы в каждом секторе.

"Вместе с министрами мы определили, что все запланированные действия должны начинаться с трех ключевых принципов: ликвидация коррупционных схем, восстановление независимости государственных учреждений так, чтобы они защищали людей и национальные интересы, а также приведение Молдовы в семью цивилизованных стран", - отметила Санду.

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