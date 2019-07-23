Санду хочет обсудить с Зеленским совместные КПП на границе Молдовы и Украины

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду собирается в Киев, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским работу совместных КПП, в том числе на приднестровском сегменте молдавско-украинской границы. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook после телефонного разговора с украинским лидером.

"Договорились о более широком визите министров после формирования правительства на Украине, чтобы обсудить создание совместных таможенных постов, в том числе на приднестровском сегменте молдавско-украинской границы, чтобы остановить схемы по контрабанде, а также начать тщательное обсуждение двусторонней повестки дня", - отметила Санду.

В октябре 2017 года правительство Молдовы и кабмин Украины подписали договор о совместном контроле пассажиров и транспортных средств. Всего к настоящему моменту совместный молдавско-украинский контроль осуществляется на шести пропускных пунктах - "Крива-Мамалыга", "Ларга-Келменцы", "Бричаны-Росошаны", "Джурджулешты-Рени", "Кучурганы-Первомайск" и "Паланка-Маяки-Удобное".

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