Содокладчики ПАСЕ в Молдове: о чем шла речь на встречах с руководством страны

Глава государства отметил важность проведения взвешенной внешней политики, которая предполагает сохранение в силе всех соглашений, подписанных с зарубежными партнерами, а также восстановление полноценного партнерства с Россией.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон во вторник провел встречу с содокладчиками ПАСЕ по Молдове Эгидиусом Варейкисом и Маривонн Блондэн, которые прибыли в республику для изучения внутриполитической обстановки.

"Высоко оценил партнерство Республики Молдова и Совета Европы и интерес этой организации к ситуации в нашей стране. Считаю, что выполнение рекомендаций и экспертных заключений Совета Европы – необходимое дополнение к действиям политических сил в Республике Молдова, направленным на укрепление демократии, правового государства и прав человека на национальном уровне", - написал глава государства на своей странице в соцсети Facebook.

Президент обратил внимание на важность реализации реформы юстиции и других приоритетных областей при поддержке партнеров по развитию на благо населения и для устойчивого развития страны.

Кроме того, Додон выразил признательность Венецианской комиссии за мнение, выраженное по конституционной ситуации в июне этого года. По мнению президента, "мирное преодоление кризиса представляет собой большой успех для общества, поскольку коалиция ПСРМ и блока ACUM, а также правительство Республики Молдова пользуются поддержкой подавляющего большинства населения нашей страны и президентской администрации".

"В то же время отметил важность проведения взвешенной внешней политики, которая предполагает сохранение в силе всех соглашений, подписанных с зарубежными партнерами, включая соглашение об ассоциации с Европейским союзом, а также восстановление полноценного партнерства с Российской Федерацией", - заключил глава государства.

Ранее с содокладчиками ПАСЕ по Молдове встретила спикер Зинаида Гречаная. По ее словам, во время встречи обсуждались вопросы сотрудничества с Парламентской ассамблеей Совета Европы, а также рассмотривалась текущая ситуация в стране.

Спикер представила сообщила о приоритетах правительства и отметила шаги, которые должны быть предприняты в ближайшее время для нормального функционирования государства.

"Обратила внимание на то, что избирательные правила для организации местных выборов в Молдове остаются неизменными, всеобщие местные выборы будут проводиться в соответствии с действующим законодательством", - сказала Гречаная.

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