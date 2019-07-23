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Троицкая башня Московского Кремля

Что обсудили представители Приднестровья во время визита в Москву

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Политика
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Приднестровскую делегацию на встречах в российской столице возглавил глава исполнительной власти региона.

ТИРАСПОЛЬ, 23 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровская делегация во главе с председателем правительства непризнанной ПМР находится с рабочим визитом в Москве. Центральная тема встреч - сотрудничество в сфере сельского хозяйства.

"В рамках проведенных встреч стороны детально обсудили вопросы восстановления мелиоративного комплекса Приднестровья, оказания поддержки в развитии животноводства и садоводства", - уточнили в правительственной пресс-службе.

Приднестровская делегация, пребывая в Москве, обсудила отдельно вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества.

Госдума РФ, архивное фото
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Российские законодатели помогут соотечественникам из Приднестровья

Глава правительства Александр Мартынов также встретился с руководителем официального Представительства Приднестровья в России Леонидом Манаковым. Главный итог беседы – осенью по инициативе правительства в Москве будет проведена встреча с соотечественниками. Во время нее приднестровцам, проживающим в России, расскажут о целевых программах поддержки молодых семей, малых предпринимателей, а также о новом инвестиционном законодательстве. 

Предполагается, что подобные встречи станут регулярными.

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Теги:
делегация, визит в Россию, рабочий визит, визит, визит, Москва, Приднестровье


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