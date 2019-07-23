Игорь Додон встретился с руководством НБМ и Нацкомиссии по финансовому рынку

Президент обратил внимание финансистов на действия кредитных фирм, которые незаконно вымогают деньги у должников.

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон встретился с председателем Национального банка Молдовы Октавианом Армашу и председателем Национальной комиссии по финансовому рынку Валериу Кицаном. Темой обсуждения стали вопросы регулирования банковского сектора и финансового рынка.

Глава Нацбанка сообщил главе государства о ходе выполнения рекомендаций МВФ в банковском секторе, а также рассказал о ситуации в области кредитования экономики и сферы потребления, эволюции индекса потребительских цен.

Президент предложил НБМ рассмотреть предложения руководителей коммерческих банков, которые были высказаны на встрече в президентской администрации на прошлой неделе.

Игорь Додон обратил внимание председателя Национальной комиссии по финансовому рынку на риски, касающиеся чрезмерной закредитованности и роста задолженности физических лиц.

"Поступили множество сигналов о том, как организации сферы небанковского кредитования допускают отклонения от норм действующего законодательства, вымогая у дебиторов немалые денежные средства, - написал Додон на своей странице в Facebook.

"Отметил необходимость более строгого регулирования этого сектора. Кроме того, считаю уместным введение обязательного сотрудничества этих учреждений с Бюро кредитных историй и Агентством по защите прав потребителей с целью соблюдения прав граждан-дебиторов", - сообщил глава государства.

Кроме того, президент обратил внимание собеседников на необходимость поддержать стабильность страхового рынка, обеспечить адекватный уровень кредитования экономики банковским сектором.

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