Одиннадцать примаров решили уйти из Демпартии

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Одиннадцать примаров (мэров - ред.) из Дондюшанского района объявили, что покидают Демократическую партию Молдовы.

"Мы идем на такой шаг на основе совместного решения, которое мы приняли в результате политической ситуации в стране", - говорится в тексте заявления.

Вместе с тем, главы местных администраций заявили, что открыты к дискуссиям о дальнейшем сотрудничестве с любой политической силой Республики Молдова, из правительства или парламента и вне этих структур".

© Photo : Заявление о выходе из Демпартии

© Photo : Подписи одиннадцати примаров, которые уходят из ДПМ

В конце июня все руководство Демпартии подало в отставку. Это произошло после того, как тогдашний лидер политформирования Владимир Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как возглавляемая им Демпартия объявила о переходе в оппозицию. Затем Филип объявил, что он будет временно осуществлять руководство ДПМ до внеочередного съезда, который наметили на 27 июля. Именно на эту дату было намечено избрание делегатами нового руководства партии, которое затем перенесли на 7 сентября.

На прошлой неделе демократы на закрытом заседании фракции сменили ее руководство - Филип сложил полномочия председателя, и его место занял Дмитрий Дьяков. В прессе появилось сообщение о том, что у депутатов не было выбора, кого назначать главой фракции, так как все руководство политформирования ранее ушло в отставку, поэтому единственным кандидатом оказался Дьяков, как основатель и почетный председатель ДПМ.

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