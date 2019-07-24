Дьяков: ДПМ после 7 сентября может стать партией без Плахотнюка

Почетный председатель Демпартии рассказал о своем телефонном разговоре с Владимиром Плахотнюком и о том, что изменится в руководстве политформирования после национального съезда.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Лидер фракции и почетный председатель Демократической партии Молдовы Дмитрий Дьяков в эфире одного из местных телеканалов заявил, что после 7 сентября у политформирования будет новое руководство, и ДПМ станет партией без Владимира Плахотнюка.

Новые лица

В конце июня все руководство Демпартии подало в отставку. Это произошло после того, как тогдашний лидер политформирования Владимир Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как возглавляемая им Демпартия объявила о переходе в оппозицию. Затем Филип объявил, что он будет временно осуществлять руководство ДПМ до внеочередного съезда, который наметили на 27 июля. Именно на эту дату было намечено избрание делегатами нового руководства партии, которое затем перенесли на 7 сентября.

"На национальном совете, когда обосновывали перенос съезда на сентябрь, одним из моментов было то, что у нас есть желание пригласить в партию в том числе людей со стороны. Дать возможность нашим представителям. А по итогам тайного голосования пусть победит человек, который убедит всех, что он освежит партию и даст ей новый импульс", - сказал Дьяков.

Политик также ответил на вопрос, остается ли Плахотнюк членом национального совета политформирования.

"Хороший вопрос. Я думаю, что нет… Если ты не являешься председателем партии, членом партии ты можешь остаться, а в национальном совете – нет", - заявил Дьяков.

На прошлой неделе демократы на закрытом заседании фракции сменили ее руководство - Филип сложил полномочия председателя, и его место занял Дмитрий Дьяков. В прессе появилось сообщение о том, что у депутатов не было выбора, кого назначать главой фракции, так как все руководство политформирования ранее ушло в отставку, поэтому единственным кандидатом оказался Дьяков, как основатель и почетный председатель ДПМ.

"После национального совета один раз общались с Владимиром Плахотнюком. Когда меня избрали лидером фракции, он позвонил и поздравил. Пожелал, чтобы я сохранил баланс в партии, чтобы позаботился о членах партии, чтобы фракция была активной и боевой", - рассказал Дьяков.

Вместе с тем, не было речи о том, останется ли Плахотнюк депутатом, учитывая то, что сейчас он находится за границей.

"Человек уехал в определенной ситуации и определенной обстановке. Будем говорить, когда приедет", - сказал Дьяков.

Возглавит ДМП совершенно новый человек?

Почетный председатель политформирования заявил, что после 7 сентября у Демпартии будет новое руководство.

"Это будет партия, которая будет иметь более конкретную идеологию, программу развития, поведения. Я думаю, что это будет партия без господина Плахотнюка. Это будет партия новых идей, конструктивная, которая будет работать и принципиально отстаивать какие-то вещи перед властью", - подчеркнул Дьяков.

По его словам, он также общался с теми, кто раньше покинул ДПМ, но никто из тех, с кем шли переговоры, пока не готов вернуться в партию. "Но до съезда еще есть время, они могут подумать", - сказал Дьяков.

"Можно ожидать совершенно новое лицо в качестве председателя. Было бы неплохо, чтобы в этом конкурсе принимали участие всех желающие – женщины, более молодые, более опытные и бывшие активные члены партии", - добавил политик.

При этом он исключил возможность возвращения на должность председателя Демпартии.

"Я не хочу возвращаться на должность лидера партии, но буду делать все возможное, чтобы победил лучший из ребят, которые есть", - пояснил Дьяков.

Сложное финансовое положение

Как рассказал Дьяков, у политформирования уже есть долги, в том числе за аренду определенных помещений.

Также он назвал неправильным то, что экс-лидера демократов Владимира Плахотнюка нет в последнем отчете в качестве одного из спонсоров партии.

Кроме того, Дьяков заявил, что таких финансовых средств, которые раньше получало политформирование, у Демпартии "больше не будет".

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