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Молдавский премьер Майя Санду на заседании комиссии по внешней политики в Европарламенте

Санду в Европарламенте: правительство Молдовы возобновило диалог с Россией

© Photo: Пресс-служба правительства Молдовы
Политика
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Глава правительства рассказала евродепутатам о том, что предыдущая власть в Молдове свела диалог с Москвой к нулю, а это ненормально.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду заявила о возобновлении диалога с Россией. Об этом она сообщила на заседании комиссии по внешней политике в Европарламенте, состоявшемся в среду.

"Об отношениях с Россией. Мы возобновили диалог, который был сведен к нулю предыдущим правительством. Это было ненормальным, учитывая, большое число вопросов, которые стоят в нашей двусторонней повестке, включая двустороннюю торговлю, которая остается заблокированной. В то же время мы остаемся на твердой позиции в том, что касается защиты национального интереса", - цитирует слова Санду пресс-служба правительства.

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Она отметила, что внедрение соглашения об ассоциации с ЕС и договора о свободной и всеобъемлющей торговле, замороженные предыдущим правительством, находятся в центре внимания молдавского кабмина.

Санду рассказала евродепутатам и о своей позиции по приднестровскому урегулированию.

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"Не примем федерализацию в качестве решения приднестровского конфликта и продолжим политические переговоры, чтобы получить особый статус для Приднестровья в рамках суверенной Молдовы, территориально целостной, в пределах международно признанных границ", - отметила Санду.

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