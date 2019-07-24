Санду в Европарламенте: правительство Молдовы возобновило диалог с Россией

Глава правительства рассказала евродепутатам о том, что предыдущая власть в Молдове свела диалог с Москвой к нулю, а это ненормально.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Молдавский премьер Майя Санду заявила о возобновлении диалога с Россией. Об этом она сообщила на заседании комиссии по внешней политике в Европарламенте, состоявшемся в среду.

"Об отношениях с Россией. Мы возобновили диалог, который был сведен к нулю предыдущим правительством. Это было ненормальным, учитывая, большое число вопросов, которые стоят в нашей двусторонней повестке, включая двустороннюю торговлю, которая остается заблокированной. В то же время мы остаемся на твердой позиции в том, что касается защиты национального интереса", - цитирует слова Санду пресс-служба правительства.

Она отметила, что внедрение соглашения об ассоциации с ЕС и договора о свободной и всеобъемлющей торговле, замороженные предыдущим правительством, находятся в центре внимания молдавского кабмина.

Санду рассказала евродепутатам и о своей позиции по приднестровскому урегулированию.

Президент Молдовы озвучил свою позицию по решению приднестровского вопроса>>>

"Не примем федерализацию в качестве решения приднестровского конфликта и продолжим политические переговоры, чтобы получить особый статус для Приднестровья в рамках суверенной Молдовы, территориально целостной, в пределах международно признанных границ", - отметила Санду.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK