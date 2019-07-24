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ОБСЕ

Впервые за 2019 год: что обсудили политпредставители Кишинева и Тирасполя

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Встреча представителей по политическим вопросам от Кишинева и Тирасполя состоялась в молдавской столице.

ТИРАСПОЛЬ, 24 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. На первых в 2019-ом году переговорах политпредставителей от Кишинева и Тирасполя Василия Шова и Виталия Игнатьева обсуждалась реализация достигнутых ранее договоренностей в социально-гуманитарной сфере.

В частности, были затронуты вопросы взаимодействия в области телекоммуникаций и электросвязи, а также участия приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении. Встреча проходила в офисе Миссии ОБСЕ в городе Кишиневе.

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© Sputnik / Irina Leahova
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На встрече собеседники также обсудили ситуацию в области грузового железнодорожного сообщения, ряд актуальных вопросов в области обеспечения свободы внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов Приднестровья. Отдельное внимание было уделено реализации инфраструктурных проектов, в частности, необходимости полноценного использования автомобильного моста через реку Днестр в районе сел Бычок и Гура-Быкулуй.

Приднестровская сторона подтвердила готовность участвовать в заседании в международном формате "5+2", которое должно состоятся 7-8 октября в Братиславе.

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Теги:
политпредставители, переговоры, Тирасполь, Кишинев, Приднестровье


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