Впервые за 2019 год: что обсудили политпредставители Кишинева и Тирасполя

Встреча представителей по политическим вопросам от Кишинева и Тирасполя состоялась в молдавской столице.

ТИРАСПОЛЬ, 24 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. На первых в 2019-ом году переговорах политпредставителей от Кишинева и Тирасполя Василия Шова и Виталия Игнатьева обсуждалась реализация достигнутых ранее договоренностей в социально-гуманитарной сфере.

В частности, были затронуты вопросы взаимодействия в области телекоммуникаций и электросвязи, а также участия приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении. Встреча проходила в офисе Миссии ОБСЕ в городе Кишиневе.

На встрече собеседники также обсудили ситуацию в области грузового железнодорожного сообщения, ряд актуальных вопросов в области обеспечения свободы внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов Приднестровья. Отдельное внимание было уделено реализации инфраструктурных проектов, в частности, необходимости полноценного использования автомобильного моста через реку Днестр в районе сел Бычок и Гура-Быкулуй.

Приднестровская сторона подтвердила готовность участвовать в заседании в международном формате "5+2", которое должно состоятся 7-8 октября в Братиславе.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK