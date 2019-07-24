Брюссельский поход: миллионы для Молдовы и судьба соглашения с ЕС

Спикер парламента и глава правительства Молдовы встретились с европейскими чиновниками: читайте в обзоре Sputnik, как Кишинев намерен выстраивать отношения с Москвой, зачем кабмину сотрудничество с НАТО и каковы перспективы решения приднестровского вопроса.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная и премьер Майя Санду провели весьма насыщенный день в Брюсселе в рамках своего рабочего визита в ЕС. Дамская часть высшего молдавского руководства провела встречи с представителями Европейской комиссии и Европейского парламента.

Судьба соглашения об ассоциации с ЕС

Председатель молдавского парламента считает, что соглашение об ассоциации между Молдовой и Евросоюзом должно выполняться в соответствии с обязательствами республики. В то же время она обратила внимание на необходимость перераспределения квот на определенные товары и использования всех рынков сбыта. Об этом спикер законодательного органа заявила на встрече с председателем Европарламента Давидом-Марией Сассоли.

При этом Гречаная заявила, что парламентское большинство в Молдове поддерживает правительство на пути реформ в интересах граждан и поддерживает президента республики Игоря Додона в инициативах по укреплению суверенитета, независимости и развития страны.

Спикер рассказала о планах превратить Молдову в "экономический центр, который позволит привлекать иностранные инвестиции, наладить производство и экспорт товаров по всем направлениям".

Сассоли заявил, что Европарламент готов поддержать правящую коалицию в Молдове, отметив, что она должна оставаться единой. По его словам, Молдове необходимы хорошие отношения и на Западе, и на Востоке, а также политическая стабильность, что приведет к росту инвестиций.

Деньги из ЕС

Молдавский премьер Майя Санду и комиссар по вопросам политики соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан подписали в Брюсселе три соглашения о финансировании на общую сумму 40,25 миллиона евро.

Первое из них касается укрепления правового государства и механизмов по борьбе с коррупцией. Второе соглашение предусматривает экономическую поддержку некоторых областей Республики Молдова, в частности улучшение местной деловой среды и доступа к государственным услугам. Третий договор направлен на общую поддержку Молдовы для участия в различных программах ЕС, в частности, на социальном сегменте и с акцентом на участие женщин.

Диалог Кишинева с Москвой

Молдавский премьер Майя Санду поделилась с европейскими депутатами тем, как она видит отношения с Российской Федерацией.

"Об отношениях с Россией. Мы возобновили диалог, который был сведен к нулю предыдущим правительством. Это было ненормальным, учитывая, большое число вопросов, которые стоят в нашей двусторонней повестке, включая двустороннюю торговлю, которая остается заблокированной. В то же время мы остаемся на твердой позиции в том, что касается защиты национального интереса", - сказала глава кабмина.

Кроме того, она отдельно остановилась на проблеме энергобезопасности республики. По ее словам, Молдова зависит от поставок "Газпрома", и, если через Украину будет приостановлен транзит "голубого" топлива, то республика не сможет получать российский газ. И это, как подчеркнула Санду, не зависит от того, какое соглашение Молдова подпишет с Россией.

Как считает молдавский премьер, это не только технический вопрос, но и экономический. "Сегодня мы покупаем газ у России по лучшей цене, чем мы могли бы получить от Украины по системе реверса", - отметила премьер.

Отношения Молдовы с НАТО

Привлекло внимание заявление Санду о сотрудничестве с североатлантическим альянсом. "Наш план мероприятий с НАТО истекает в сентябре. Мы договорились разработать новый и продолжить сотрудничество, каким оно было до этого", - сказала она, выступая в комитете по иностранным делам Европарламента.

По ее словам, "нет угроз или вопросов в этом отношении, несмотря на то, что Соцпартия критически высказывалась в отношении НАТО".

"Вы знаете, что одна из партий коалиции большинства не является поклонником НАТО, не стоит ожидать большого увеличения деятельности, но важно продолжать то, что уже есть. Мы настроены продолжать сотрудничество, получить новый план действий", - сказала Санду.

К слову, согласно многочисленным социологическим исследованиям, большая часть граждан Молдовы против вступления республики в НАТО.

Молдова — внеблоковая страна. Согласно Конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года Молдова сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Игорь Додон.

Приднестровский вопрос в Европарламенте

В Брюсселе также обсудили и тему приднестровского урегулирования. К примеру, как заявила Санду, идея федерализации не будет поддержана Кишиневом в качестве решение приднестровского вопроса.

"Продолжим политические переговоры, чтобы получить особый статус для Приднестровья в рамках суверенной Молдовы, территориально целостной, в пределах международно признанных границ", - отметила премьер.

А еще она рассказала, что удалось договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об открытии дополнительных пунктов контроля на границе с Приднестровьем, "чтобы сократить поступление в Тирасполь средств от контрабанды".

Санду считает, что "для режима в Тирасполе будет меньше денег, и это может поменять условия для поиска политического решения".

"До тех пор, пока некоторые люди делают большие деньги в Приднестровье благодаря контрабанде и коррупции, найти политическое решение будет очень трудно", - сказала Санду.

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