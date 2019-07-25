Депутаты парламента выяснят - есть или нет оружие и янтарь в Маркулештах

Расследование коррупционных схем, которые могут быть обнаружены в аэропорте Мэкулешт предложил провести следственной парламентской комиссии депутат от блока ACUM Кирилл Моцпан.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik, Элеонора Лисник. Международный аэропорт в Маркулештах должен перейти в ведение министерства обороны, об этом заявил на брифинге в Кишиневе председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, депутат от блока ACUM Кирилл Моцпан.

По словам парламентария, данное предложение поступило ранее от министра обороны Молдовы Павла Войку.

Моцпан подчеркнул: Международный аэропорт Маркулешт "попал в руки мошенников", а Национальный антикоррупционный центр и прокуратура завели уголовные дела на основании этого факта, однако следствие пока не окончено.

Депутат предложил создать профильную, парламентскую следственную комиссию, которая выявила бы все беззакония в Маркулештах, о которых ранее неоднократно писали молдавские СМИ.

Моцпан также рассказал о существовании "контрабандных схем и случаях воровства в особо крупных размерах" в Международном аэропорту Маркулешт в 2008-2018 годах, в которые были вовлечены некоторые чиновники.

Схемы, о которых рассказал Моцпан, включают в себя контрабанду этилового спирта, сигарет, янтаря, оружия, продажу запчастей самолетов, осуществление незаконных госзакупок через "теневые" фирмы.

Маркулештский аэропорт имеет статус свободной экономической зоны с 2008 года. В августе 2017 года объект был переподчинен - его передали из ведения министерства обороны под юрисдикцию министерства экономики. В июле 2018 года аэропорт перешел в подчинение Агентства публичной собственности. Как уточнил Моцпан, это было сделано "без соответствующих документов о переподчинении".

Официально, по словам парламентария, на данный момент в аэропорту Маркулешт числится 6 вертолетов, но ни один из них не пригоден к эксплуатации. Ситуацию в аэропорту надо расследовать на месте, выехав в Маркулешты, уверен парламентарий.

Депутат также сообщил, что неделю назад директор Маркулештского аэропорта отверг обвинения в том, что на его территории незаконно хранится оружие, и заявил: "на территории аэропорта его нет".

"Для начала нам необходимо проверить эту информацию. Докладчики и члены профильной комиссии парламента могут и ошибаться. Главное - держать ситуацию под контролем и сделать так, чтобы государству не был нанесен вред", - уточнил парламентарий.

В заявлениях для прессы директор аэропорта Маркулешт Николай Кирич допустил, что нарушения могли быть, но лишь в период управления предприятием предыдущими его руководителями.