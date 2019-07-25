Гречаная может принять участие в Евро-Азиатском экономическом форуме

В ходе беседы с китайским послом обсуждалась возможность встречи Зинаиды Гречаной с коллегой из Народного собрания Китая.

КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Спикер молдавского парламента в четверг провела встречи с послом Китая Чжаном Инхуном и главой диппредставительства США в нашей стране Дереком Хоганом. Об этом председатель парламента написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Чжан Инхун передал мне приглашение принять участие в Евро-Азиатском экономическом форуме, организованном китайскими властями в партнерстве с Шанхайской организацией по сотрудничеству. В ходе беседы также обсуждалась возможность моей встречи с коллегой из Народного собрания Китая", - говорится в сообщении.

Евро-Азиатский экономический форум - это встреча на высоком уровне и важная платформа для обсуждения вопросов, связанных с информационными технологиями, финансами, экономикой, культурой, наукой, экологией.

Беседа с Хоганом

Кроме того, 25 июля Гречаная также приняла посла США Дерека Хогана.

Стороны обсудили политическую повестку дня и приоритеты парламентского большинства на ближайшее время. Рассмотрели итоги официального визита Гречаной и премьера Майи Санду в Европарламент.

"Подтвердила полную поддержку парламентским большинством реформ, начатых для развития страны. Подчеркнула общую приверженность сбалансированной внешней политике и решимость строить прочные дружеские отношения как с Востоком, так и с Западом", - заявила Гречаная.

В ходе беседы также шла речь о перспективах развития двусторонних торгово-экономических отношений и привлечения инвестиций в Республику Молдова.

"Подчеркнула, что первым шагом к достижению этой цели является укрепление правового государства и создание сильных государственных институтов, обеспечивающих высокий уровень жизни людей", - заключила спикер.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK